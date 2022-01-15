Uyuşturucu taciri 3 kişi tutuklandı

Niğde’nin Bor İlçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığın yaptığı operasyonda ’Uyuşturucu imal eden ve ticaretini yaptıkları’ iddiasıyla adliyeye sevk edilen A.S, M.S, A.V.P. ve O.P. hakimlikçe tutuklandı, R.S. ve A.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, Ö.K. ve S.C.U, ise savcılık ifadelerinin ardından salıverildi.

Operasyonda ise 2 kilo 562 gram sentetik uyuşturucu, 10 gram eroin, 2 gram kenevir tohumu, hassas terazi, ruhsatsız pompalı tüfek, kuru sıkı tabanca, 2 şarjör, 3 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 2 tabanca fişeği, 12 av tüfeği fişeği ele geçirildi.