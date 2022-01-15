Başkan Akay, Demirhan'ı kutladı
Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği (PANKOBİRLİK) Genel Müdürlüğü'ne atanan Tolga Demirhan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
- 15.01.2022 15:03
- Güncelleme: 15.01.2022 15:27
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Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği (PANKOBİRLİK) Genel Müdürlüğü’ne atanan Tolga Demirhan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Türkiye’deki 31 pancar kooperatifinin çatı kuruluşu Pankobirlik Genel Müdürlüğü görevine atanan Tolga Demirhan’ı, makamında ziyaret eden Başkan Akay, başarı dileklerini iletti. Ziyarette pancar çiftçisinin ve tarımının geleceğine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.
İHA
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