Uyuşturucu operasyonunda 2 yabancı şahsa gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte çeşitli çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda batı illerinden Kayseri’ye uyuşturucu madde getirebileceği değerlendirilen kamyonet tipi araca ekipler tarafından yapılan fiziki takip ve arama sonucunda operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda; emniyet kemeri tertibatı içerisine zulalanmış vaziyette 1 kilo 400 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Olay ile ilgili 2 yabancı uyruklu şahıs uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

