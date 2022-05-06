Uyuşturucu operasyonunda 2 yabancı şahsa gözaltı
Kayseri'de polis ekiplerince yapılan operasyon sonucunda uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla 2 yabancı şahıs gözaltına alındı.
- 06.05.2022 19:14
- Güncelleme: 06.05.2022 19:14
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte çeşitli çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda batı illerinden Kayseri’ye uyuşturucu madde getirebileceği değerlendirilen kamyonet tipi araca ekipler tarafından yapılan fiziki takip ve arama sonucunda operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda; emniyet kemeri tertibatı içerisine zulalanmış vaziyette 1 kilo 400 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Olay ile ilgili 2 yabancı uyruklu şahıs uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.
1ha
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN