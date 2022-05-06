Başkan Büyüksimitci: 'Annelik, hiçbir değerle kıyaslanamayacak bir duygudur'

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Anneler Günü nedeni ile yaptığı açıklamada, 'Annelik, karşılıksız ve koşulsuz bir sevgiye dayanan, hiçbir değerle kıyaslanamayacak kadar yüce bir duygudur' dedi.

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  • 06.05.2022 17:54
  • Güncelleme: 06.05.2022 19:10
Başkan Büyüksimitci: 'Annelik, hiçbir değerle kıyaslanamayacak bir duygudur'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Anneler Günü nedeni ile yaptığı açıklamada, “Annelik, karşılıksız ve koşulsuz bir sevgiye dayanan, hiçbir değerle kıyaslanamayacak kadar yüce bir duygudur” dedi.

Başkanı Büyüksimitci açıklamasında, “’’Hayatı güzelleştiren ve anlamlı kılan en yüce duygu sevgidir. Sevgilerin de en üstün olanı şüphesiz anne sevgisidir. Onların yüreğindeki sevgi kadar, yeryüzünde daha saf ve güçlü bir şey yoktur. Bir milletin temelini aile meydana getirdiği gibi, ailenin temelinde de esas olan annelerimizdir. Sağlıklı bir toplum için, sağlıklı çocuk ve gençlerin yetişmesi de büyük oranda annelere ve aile ortamına bağlıdır. Anneler, kendi çocuklarıyla beraber aslında toplumun da geleceğini şekillendirirler. O nedenle annelerimiz bir anlamda en büyük öğretmendir, toplumun temel direğidir. Bu düşüncelerle dünyanın en kutsal görevini üstlenen, varlıklarıyla hayatımıza anlam katan, başta bu vatan için evlatlarını toprağa veren şehit annelerimiz olmak üzere, bütün annelerimizin Anneler Günü`nü kutluyor, hepsine saygı, minnet ve şükranlarımı sunuyorum” ifadelerine yer verdi.

İHA

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