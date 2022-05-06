İl Sağlık Müdürü Benli'den Horozoğlu'na Hayırlı Olsun Ziyareti

Kayseri İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Halit Baykan ve Sağlık Hizmetleri Başkanı Doç. Dr. Serhat Koyuncu ile beraber Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerine Başhekim olarak atanan Doç. Dr. Fatih Horozoğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

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  • 06.05.2022 16:57
  • Güncelleme: 06.05.2022 19:11
İl Sağlık Müdürü Benli'den Horozoğlu'na Hayırlı Olsun Ziyareti
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Kayseri İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Halit Baykan ve Sağlık Hizmetleri Başkanı Doç. Dr. Serhat Koyuncu ile beraber Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerine Başhekim olarak atanan Doç. Dr. Fatih Horozoğlu’na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette konuşan İl Sağlık Müdürü Benli, “Pandemide Üniversitemiz ile iş birliği içerisinde çalışmalarımız oldu. Önceki Başhekimlerimizde olduğu gibi inşallah yeni dönemde de iş birlikteliğimiz güçlenerek devam edecek. Birçok başarılı çalışmaya imza atan üniversitemiz, yerli ve milli Covid-19 aşımız Turkovac ile de Dünya’da aşısını üreten 8 ülke arasına girmemizi sağladı. Bu gurur üniversitemizin yapacağı çalışmalarda dönüm noktası olmuştur. Ayrıca Erciyes Üniversitemizin bir diğer öne çıkan özelliği ise kemik iliği nakil merkezi Türkiye’de birinci, Avrupa’da dördüncü sırada yer almaktadır. Yeni yapılan çocuk kemik iliği nakil merkezi ise Dünya çapında ses getirecek düzeyde. Başarılı çalışmaları ile ülkemizin dört bir yanından gelen hastalara umut olmayı başaran bu merkez sağlık turizminde de cazibe merkezi olma yolunda emin adımlarla yürümekte. Değerli Başhekimimiz Doç. Dr. Fatih Horozoğlu’nun da, bu başarılara yenilerini ekleyerek bayrağı daha ileriye taşıyacağından hiç kuşkum yok. Kendisine yeni görevinde başarılar ve kolaylıklar diliyorum” dedi.

Başhekim Horozoğlu da nazik ziyaretlerinden dolayı İl Sağlık Müdürü Benli ve ekibine teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

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İHA

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