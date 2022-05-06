Hırsızlık şüphelisi 2 kişi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından, hırsızlık suçlarına yönelik sabah saatlerinde planlı operasyon gerçekleştirdi. Farklı tarihlerde meydana gelen hırsızlık olaylarında toplamda 186.200 TL değerinde ziynet eşyası çalan 5 şüpheli şahsa yönelik farklı adreslerde16 ekip 32 personelin katılımı ile eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda E.K. (29) ve S.A. (38) gözaltına alındı. Diğer 3 şüpheli şahıs olan D.A., S.K. ve F.G. ‘nin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyete götürüldü. Şüpheliler, buradaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.