Kayseri ve ilçeleri hafta sonu hava durumu

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Kayseri ve ilçelerinde, 7 – 8 Mayıs 2022 tarihlerini kapsayan hafta sonu hava tahmin raporunu açıkladı. Yaklaşık bir haftadır kent genelinde etkili olan sağanak yağmur, cumartesi ve pazar günlerinde de etkili olmayı sürdürecek. Kent merkezinde hafta sonunda sıcaklıkların en düşük 4, en yüksek 14 derece olması bekleniyor. Tahminlere göre yeni haftayla birlikte yağışlı hava yerini parçalı bulutlu bir havaya bırakacak. Sıcaklıklar da yükselmeye başlayacak.

7 – 8 Mayıs 2022 tarihlerinde Kayseri merkezde hava durumu ve sıcaklık değerleri tahmini ise şu şekilde:

7 Mayıs Cumartesi:

Hava durumu: Sağanak yağışlı

Gece sıcaklığı: 5 derece

Gündüz sıcaklığı: 13 derece

8 Mayıs Pazar:

Hava durumu: Sağanak yağışlı

Gece sıcaklığı: 4 derece

Gündüz sıcaklığı: 14 derece