Uyuşturucu operasyonu: 45 gözaltı

Niğde’de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 45 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, 7-21 Şubat tarihleri arasında düzenledikleri operasyonlarda 45 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şahısların ev ve araçlarında yapılan aramalarda ise, 151,06 gram bonzai, 180,01 gram metamfetamin, 6,44 gram eroin, 57,6 gram esrar, 7 uyuşturucu hap ve 2 ruhsatsız tabanca, 18 fişek ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 5’i çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, diğer şahıslar hakkında ise adli işlem başlatıldı.