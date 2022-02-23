Milletvekili Ataş'tan göç tepkisi

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, ilçelerde yaşanan nüfus kaybını Meclis gündemine taşıdı ve AKP iktidarına önlem alınması yönünde çağrı yaptı. Milletvekili Ataş, 'İlçelerimiz tamamen boşalmadan göçü önleyecek tedbirler bir an önce alınmalıdır' dedi.

PAYLAŞ
  • 23.02.2022 13:33
  • Güncelleme: 23.02.2022 13:33
Milletvekili Ataş'tan göç tepkisi

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarının açıklanmasının ardından ilçelerde yaşanan ve yıllardır önlenemeyen göç sorunu da gün yüzüne çıktı. İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, bu sorunu Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı. Kayseri'de nüfusu azalan ilçeleri tek tek sıralayan Ataş, "Eğitim ve sağlık hizmetleri dahi karşılanamayan bu ilçelerimiz günden güne boşalmaktadır" dedi.

İKTİDAR, KIRSAL İLÇELERİMİZDE TARIM VE HAYVANCILIĞA DAHA ÇOK DESTEK VERMELİ

"Tarımsal üretimin öneminin daha da artığı, ekonomik krizin derinleştiği, işsizliğin sürekli yükseldiği bu dönemde kırsaldan göçün önüne geçmek son derece önemli" diyen Milletvekili Ataş, AKP iktidarına çağrıda bulunarak, "İktidar, kırsal ilçelerimizde tarım ve hayvancılığa daha çok destek vermeli, yeni istihdam alanları oluşturulmalı, işsizlik kaygısını gidermelidir" şeklinde konuştu.

İLÇELERİMİZ TAMAMEN BOŞALMADAN GÖÇÜ ÖNLEYECEK TEDBİRLER BİR AN ÖNCE ALINMALIDIR

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: Kayseri nüfusu 2021 yılında 12.900 kişi artarak 1 milyon 434 bin olmuştur ancak Özvatan, Felahiye, Pınarbaşı, Akkışla, Sarıoğlan, Bünyan, Yeşilhisar, Tomarza, Sarız ve Yahyalı ilçelerimizde nüfus hızla azalmaya devam etmektedir. Eğitim ve sağlık hizmetleri dahi karşılanamayan bu ilçelerimiz günden güne boşalmaktadır. Tarımsal üretimin öneminin daha da artığı, ekonomik krizin derinleştiği, işsizliğin sürekli yükseldiği bu dönemde kırsaldan göçün önüne geçmek son derece önemlidir. İktidar, kırsal ilçelerimizde tarım ve hayvancılığa daha çok destek vermeli, yeni istihdam alanları oluşturulmalı, işsizlik kaygısını gidermelidir. Eğitim ve sağlık hizmetlerinde öğretmen ve mezun uzman doktor açığı kapatılmalıdır. İlçelerimiz tamamen boşalmadan gerek merkezî bütçeden gerekse belediyeler aracılığıyla göçü önleyecek tedbirler bir an önce alınmalıdır.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Milletvekili Ataş'tan göç tepkisi

Milletvekili Ataş'tan göç tepkisi

Kayserili şehit, şehit arkadaşlarının yanına defnedilmeyi vasiyet etmiş

Kayserili şehit, şehit arkadaşlarının yanına defnedilmeyi vasiyet etmiş

Masa tenisi sporcularından Türkiye Şampiyonluğu

Masa tenisi sporcularından Türkiye Şampiyonluğu

Başkan Yavuz'dan Şehit Hayrettin Eren'e taziye mesajı

Başkan Yavuz’dan Şehit Hayrettin Eren’e taziye mesajı

Yahyalılı gençler Suriye'deki çocukları ısıttı

Yahyalılı gençler Suriye'deki çocukları ısıttı

Şeffaf Oda'da yüzler gülüyor

Şeffaf Oda'da yüzler gülüyor

Çok Okunanlar
1
Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

2
Adem Özbek hayatını kaybetti

Adem Özbek hayatını kaybetti

3
Kayseri'de Şehirlerarası yolculukta yeni fiyatlar

Kayseri’de Şehirlerarası yolculukta yeni fiyatlar

4
Kayseri'de koronavirüs sayısı arttı

Kayseri’de koronavirüs sayısı arttı

5
Dürüm fiyatları güncellendi

Dürüm fiyatları güncellendi

6
Sarraf Gülderdi, 'Altın yeni haftaya sakin başladı'

Sarraf Gülderdi, “Altın yeni haftaya sakin başladı”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Melikgazi'de konut ve dükkân ihalesi yapıldı

Melikgazi'de konut ve dükkân ihalesi yapıldı

Kayseri'de terör operasyonu: 1 gözaltı

Kayseri'de terör operasyonu: 1 gözaltı

DAHA FAZLA
Esnaf ve Sanatkarlar Derneği Başkanı Erçalık: 'Asıl kanayan yara küçük esnaftır'

Esnaf ve Sanatkarlar Derneği Başkanı Erçalık: “Asıl kanayan yara küçük esnaftır”

Şahin'den 70 ülkeye ihracat yapan firmaya ziyaret

Şahin'den 70 ülkeye ihracat yapan firmaya ziyaret

Erciyes Teknopark Tarafından 'Summit Erciyes: Geleceğe Yatırım Yapanlar Zirvesi' düzenlendi

Erciyes Teknopark Tarafından 'Summit Erciyes: Geleceğe Yatırım Yapanlar Zirvesi' düzenlendi

İmamoğlu: 'Yatırım ve üretim olmazsa olmazımız'

İmamoğlu: 'Yatırım ve üretim olmazsa olmazımız'

Kumar oynayan 9 kişiye toplam 16 bin 371 TL ceza kesildi

Kumar oynayan 9 kişiye toplam 16 bin 371 TL ceza kesildi