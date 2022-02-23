Milletvekili Ataş'tan göç tepkisi

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarının açıklanmasının ardından ilçelerde yaşanan ve yıllardır önlenemeyen göç sorunu da gün yüzüne çıktı. İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, bu sorunu Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı. Kayseri'de nüfusu azalan ilçeleri tek tek sıralayan Ataş, "Eğitim ve sağlık hizmetleri dahi karşılanamayan bu ilçelerimiz günden güne boşalmaktadır" dedi.

İKTİDAR, KIRSAL İLÇELERİMİZDE TARIM VE HAYVANCILIĞA DAHA ÇOK DESTEK VERMELİ

"Tarımsal üretimin öneminin daha da artığı, ekonomik krizin derinleştiği, işsizliğin sürekli yükseldiği bu dönemde kırsaldan göçün önüne geçmek son derece önemli" diyen Milletvekili Ataş, AKP iktidarına çağrıda bulunarak, "İktidar, kırsal ilçelerimizde tarım ve hayvancılığa daha çok destek vermeli, yeni istihdam alanları oluşturulmalı, işsizlik kaygısını gidermelidir" şeklinde konuştu.

İLÇELERİMİZ TAMAMEN BOŞALMADAN GÖÇÜ ÖNLEYECEK TEDBİRLER BİR AN ÖNCE ALINMALIDIR

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: Kayseri nüfusu 2021 yılında 12.900 kişi artarak 1 milyon 434 bin olmuştur ancak Özvatan, Felahiye, Pınarbaşı, Akkışla, Sarıoğlan, Bünyan, Yeşilhisar, Tomarza, Sarız ve Yahyalı ilçelerimizde nüfus hızla azalmaya devam etmektedir. Eğitim ve sağlık hizmetleri dahi karşılanamayan bu ilçelerimiz günden güne boşalmaktadır. Tarımsal üretimin öneminin daha da artığı, ekonomik krizin derinleştiği, işsizliğin sürekli yükseldiği bu dönemde kırsaldan göçün önüne geçmek son derece önemlidir. İktidar, kırsal ilçelerimizde tarım ve hayvancılığa daha çok destek vermeli, yeni istihdam alanları oluşturulmalı, işsizlik kaygısını gidermelidir. Eğitim ve sağlık hizmetlerinde öğretmen ve mezun uzman doktor açığı kapatılmalıdır. İlçelerimiz tamamen boşalmadan gerek merkezî bütçeden gerekse belediyeler aracılığıyla göçü önleyecek tedbirler bir an önce alınmalıdır.