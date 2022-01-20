Uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada teknik takipli çalışmalar sonucunda F.G. ve Ü.Ç. isimli şahısların kente uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyon kapsamında polis ekiplerince şahısların kullanmış olduğu araç tespit edildi, araç içerisinde yapılan aramada 114 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Olay ile ilgili 2 şüpheli şahsa işlem yapılarak, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.