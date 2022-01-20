Kayserispor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

Süper Ligin 22’nci haftasında Başakşehir ile karşılaşan ve sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrılan Kayserispor, hafta sonu karşılaşacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı. Başakşehir maçına ilk 11’de çıkan futbolcular düz koşu yaptı. Diğer futbolcular kondisyon, şut çalışması ve çift kale maç yaptı. Teknik Direktör Hikmet Karaman nezaretinde yapılan idman 1.5 saat sürdü.