Kayserispor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı
Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 23'üncü haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Kayserispor, bu maçın hazırlıklarına başladı.
- 20.01.2022 20:35
- Güncelleme: 20.01.2022 20:35
Süper Ligin 22’nci haftasında Başakşehir ile karşılaşan ve sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrılan Kayserispor, hafta sonu karşılaşacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı. Başakşehir maçına ilk 11’de çıkan futbolcular düz koşu yaptı. Diğer futbolcular kondisyon, şut çalışması ve çift kale maç yaptı. Teknik Direktör Hikmet Karaman nezaretinde yapılan idman 1.5 saat sürdü.
BGC
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