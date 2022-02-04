Uyuşturucu madde operasyonunda 2 gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince kentte çeşitli operasyonlar gerçekleştiriyor. Bu kapsamda F.E ve A.K isimli şahısların Batı illerinden Kayseri’ye uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine; şahısların aracı tespit edildi. Nevşehir ilinden takibe alınan araç, Ankara uygulama noktasında durduruldu. Araca yapılan aramada ise 3 bin 945 adet Ectacy uyuşturucu hap, 5 parça halinde 2 gram kokain, 1 adet pompalı tabir edilen tüfek ve 1 adet telsiz ele geçirildi. Olay ile ilgili 2 şahıs uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.