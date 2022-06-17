Üroloji Uzmanı Emin Öztürk: “Cinsel işlev bozukluğu her yaş grubu insanda görülebilir”

Radyo Radar ve KayseRadar ortak yayınında Gizem Gerçel’in sunduğu ‘Doktorunuza Sorun’ programında bu hafta Özel Tekden Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Emin Öztürk cinsel işlev bozukluğu ve tedavisi hakkında konuştu. Cinsel işlev bozukluğu hastalığının ülkemizde her yaş grubu insanda görülebilecek bir hastalık olduğunu dile getiren Öztürk, cinsel işlev bozukluğunun patoloji ile oluşan durumlar olmadığını bazı durumlarda psikolojik etkenler sonucunda da ortaya çıkabildiğini vurguladı. Son dönemlerde 20’li ve 30’lu yaşlardaki vatandaşların cinsel işlev bozukluğu şikayetleri ile polikliniklere başvuru yapığına değinen Öztürk, “Son iki yıldır yaşadığımız korona virüsünden dolayı hareketsizlik, psikolojik sıkıntılar, maddi manevi problemler toplum nezdinde çok fazla yaşandı. Bunlarında etkisi var. Erkeklerde cinsel işlev bozukluğu dediğimiz zaman, özellikle polikliniklerimiz başvuran kişilerle konuştuğumuz da iktidarsızlık dediğimiz tablo karşımıza çıkıyor. En az bir yıl boyunca bir erkek eğer cinsel problemle boğuşuyorsa bir iktidarsızlık durumu vardır. Bu durumdan hemen psikolojik, anatomik ve ya organik tedavilere başlanmalıdır. Cinsel işlev bozuklukları, iktidarsızlık totalde her şeye bağlı olabilir. Sadece bir olaya, bir hastalığa ya da bir duruma bağlı gelişen bir şey değildir. Bir erkekte bir yılı gecen bir cinsel işlev bozukluğu iktidarsızlık varsa bu sadece erkeğin suçu değildir. Cinselliği sağlayan şey sadece erkek değildir. Erkeğin karşısındaki partneri de cinsel olayın içerisinde bir aktördür. Bu durumda erkeğin bu tarz bir durum yaşamasında kadınlarında bir payı olabiliyor” şeklinde konuştu.

‘KADINLARDA DA CİNSEL İŞLEV BOZUKLUĞU GÖRÜLÜR’

Cinsel işlev bozukluğu hastalığının sadece erkelerde değil kadınlarda da görülebilen bir hastalık olduğunu ifade eden Öztürk, “Kadınlarda görülen cinsel işlev bozukluğu genel anlamda anatomik ya da gelişimsel bir bozukluk nedeniyle oluşabilir. Bu durumlar ürologların alanına girmiyor. Daha çok kadın doğum uzmanlarının alanına giren bir durumdur. Kadınların, doğum uzmanına görüldükten sonra gidecekleri diğer bir yer Psikologlar oluyor. Son zamanlarda kadınlarda görülen cinsel bozukluklardan birisi vajinismus denilen sorundur. Bu durum bir üroloğun ya da cinsel işlev bozukluğu konusu uzmanlığı almamış bir kadın doğumcunun çözebileceği bir şey değildir. Bu durumu daha çok cinsel işlev bozuklukları hakkında terapi yapan psikolog veya psikiyatri uzmanlarının alanına girmektedir” diye konuştu.

Cinsel işlev bozukluğu hastalığı şikayeti ile giden hastalara tedavi olarak bazen psikologlara yönlendirdiklerini bazen de ilaç tedavisi başlattıklarını dile getiren Öztürk, “Bizim alanımız ile ilgili yaptığımız tetkiklerin sonuçlarına göre çoğunlukla 100 hastadan 95’inde medikal tedavi başlarız. İlaç tedavileri ile kişinin bünyesine uygun bir şekilde takviye edici ilaçlar ve ya vitamin tarzı ilaçlara yardımcı olmaya çalışırız. Bunlarla da tedavi olmayan kişilere ya da tedaviden memnun kalmayan kişilerde geliştirilen farklı tedaviler ile hastalığa çözüm bulmaya çalışırız” diye konuştu.