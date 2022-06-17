Göğüs Hastalıkları Uzmanı Özdemir: “Fıs fıs ilacını çoğu hasta yanlış kullanıyor

Bahse konu cihazın içinde havayla birlikte ilaç bulunduğunu anlatan Özdemir, “Yüksek miktarda alımı kalbe zarar verebilir, ritim bozukluğuna sebep olabilir” dedi.

Doğru ilaç kullanımına dikkat çeken, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Fatma Özdemir “Genelde benim hastalarım çoklu ilaç kullanan hastalar oldukları için ilk önce akciğer hastalıkları için olan ilaçlarını yani solunum cihazlarını bırakıyorlar. Aslında toplumumuzda var olan ön yargıyı kırmak istiyorum. Nefes ilaçları bilinenin aksine akciğerleri kurutmaz. Hava yolunun doğru çalışmasına, hava yollarında bir tıkanıklık veya daralma varsa açılmasına yardımcı olmak için kullanılan yardımcı cihazlardır. Bu ilaçların bir kısmı tedavi edici bir kısmı da kurtarıcı ilaçlardır. Yan etkileri çok azdır. Çok az miktarda kana geçerler. Birçok göğüs hastalıkları hekimi ya da dahiliye hekiminin masasında böyle cihazlar görmektesiniz. Hastaların doğru kullanması bizim için çok önemli. Cihazın içerisindeki ilaç her ne kadar yeterli olsa da eğer hasta ilacı doğru kullanmıyorsa akciğerine yeteri kadar ilaç miktarını alamayabilir” dedi.

Çoğunlukla göğüs hastalıkları hekimlerinin hastalarına ilk etapta ilacın nasıl kullanılması gerektiğini aktaran Dr. Özdemir, “Halk arasında en çok bilinen “L” şeklindeki ‘fıs fıs’ diye anılan bir ilaçtır. Hava değildir içerisinde basınçlı hava ile birlikte ilaç bulunmaktadır. Yaygın bir alışkanlık olarak kullanımı yanlış yapılmaktadır. Normalde hastalarımızın ağızlarına aldıktan sonra bir nefes çekerken aynı zamanda eş zamanlı olarak elleriyle basmalarını isteriz. Buna el ağız koordinasyonu deriz” şeklinde konuştu.

‘AMA BİLİNDİKLERİ KADAR MASUM DEĞİLLER’

Bu tarz ilaçların genellikle yanlış kullanıldığını söyleyen Özdemir “Hastalarımız bu ilaçları çoğunlukla gidip eczanelerden ücretli bir şekilde alabiliyorlar. Ama bilindikleri kadar masum değiller. Kurtarıcı ilaçlardır bunlar tedavi edici değildir. O yüzden yüksek miktarda alımı kalbe zarar verebilir, ritim bozukluğuna neden olabilir. O yüzden sizden rica nefes darlığı ya da öksürük gibi bir sorun yaşıyorsanız önce göğüs hastalıkları hekimine muayene olmanızdır” ifadelerini kullandı.

İsimleri farklı olan ve hastalığın ismine ve şiddetine göre değişiklik gösteren ilaçların kullanımında da farklılık olduğunu anlatan Dr. Özdemir, “Mesela ‘Disk Air’ dediğimiz ilaçta, çocuklar ulaşmaması için çocuk kilidi vardır. İlacı açıp çıt sesini duyduktan sonra içimize çekeriz. İlaçları kullanırken temel mantık ilacı içimize çektikten sonra 1 dakika ilacı tutmalıyız. 5’e kadar, 10’a kadar sayabilirsiniz. Çünkü akciğerlere gitmesini istiyoruz. Hepsinin isimleri farklı yurt dışından gelen ilaçlardır bunlar. ‘Arve Hayler’ cihazının da içinde ilacı vardır. Ama doğru kullanım için illaki sürmek gerekir. Daha sonra ilacı nefes yoluyla çekmek gerekir. Eğer bu kutucuğu itmezseniz ilaç hazneye sürülmez dolayısıyla boş hava çekmiş olursunuz. Bir de kendi içinde ilacı olmayan dışardan ilaç koyulan cihazlarımız var. İçine ilacı atıp kırdıktan sonra içinize çekiyorsunuz. Son olarak next taylor adlı kullanımı kolay bir ilacımız var, dışarıdan herhangi bir ilaç almıyoruz” dedi.

Hastaların ilk etapta fayda gördüklerinde ilaçları bırakmalarını istemeyen Dr. Özdemir “Hem doğru kullanım hem doğru süre bizim için tedavide çok önemli” diyerek sözlerini tamamladı.