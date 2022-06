ERÜ’de görevden alınan Rektör Yardımcısı İlkay: Bahar Şenliğinde herhangi bir sorumluluğum yoktu

Erciyes Üniversitesi’nde (ERÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sıtkı İlkay, görevden alınmasıyla ilgili açıklama yaptı. Görevden el çektirilmesinin şenlikte öğrencilerin İzmir Marşı’nı söylemesiyle ilgisinin bulunmadığını vurgulayan İlkay, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış’a ateş püskürdü.

ERÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sıtkı İlkay, 15 Haziran günü sessiz sedasız görevden alındı. İlkay’ın üniversite tarafından düzenlenen bahar şenliğinde öğrencilerin söylediği ve gündem olan İzmir Marşı sebebiyle görevden alındığı iddia edildi. Rektör Mustafa Çalış da, “6 aydır güven problemi vardı. Güvenmediğim biriyle de çalışmam. Ben görevden aldım” şeklinde açıklama yapmıştı.

‘İZMİR MARŞI’YLA İLGİSİ YOK’

Görevden el çektirilen Prof. Dr. Mehmet Sıtkı İlkay, sert bir açıklama yaptı. 1 Ekim 2018’de göreve başladığını anımsatan İlkay, “Görevim 15 Haziran 2022 tarihi itibariyle son bulmuştur. Bu konuyla ilgili kamuoyunda yapılmakta olan yanlış bilgilendirme ve yorumlamalara açıklık getirmek amacıyla bu açıklamayı yapma zarureti hâsıl olmuştur. Görevden alınma nedenimin Erciyes Üniversitesi Bahar Şenliklerinde İzmir Marşı'nın söylenmesi olduğu algısı oluşturulmuştur. Görevden alınma nedenim buymuş gibi yansıtılsa bile, bahar şenliğinin düzenlenmesinde şahsımın herhangi bir görevi ve sorumluluğu bulunmamaktadır. Bahar Şenliği, Rektörlükçe görevlendirilen Denetleme Komisyonu tarafından denetlenmiştir. Bu komisyonda şahsım görev almamaktadır” dedi.

BU KONUYU ALLAH’A VE KAMUOYUNUN VİCDANINA BIRAKIYORUM

İlkay, Rektör Mustafa Çalış’ın hakkındaki “Göreve ben getirdim, ben aldım. 6 aydır güven problemi vardı. Güvenmediğim biriyle de çalışmam. Altında siyasi bir neden aramaya gerek yok” şeklindeki açıklamasına da cevap verdi. Açıklamayı ‘gerçeğe aykırı ve nezaket dışı’ olarak değerlendiren İlkay, “Nitekim son 6 ay içerisinde şahsıma sıkça Rektörlük vekâletini bırakmış olması bu beyanın gerçeğe aykırı olduğunun açık bir göstergesidir. Kaldı ki, Sayın Rektör göreve geldiğinden bugüne kadar sadece bana değil, hiç kimseye güvenmediğini yakın çalışma arkadaşlarına defalarca beyan etmiştir. Görevden alınmam Sayın Rektörün takdiridir. Ancak, bunun yolu dört yıla yakın birlikte çalıştığı Rektör Yardımcısına asla kabul edilemeyecek haksız ithamlarda bulunarak, şeref ve haysiyetini rencide eder tarzda olmamalıydı. Rektör Yardımcılığım süresince senelik izinlerimi dahi kullanmadan, gecemi gündüzüme katarak Üniversite Üst Yönetimi ve başkanlığını yaptığım birçok komisyonla uyum içinde çalışıp, üniversitemizin başarılarına önemli katkı sağlamışken, aniden görevden alınmış olmamın gerçek nedenini hala anlayabilmiş değilim. Sayın Rektör hiçbir gerekçe göstermeden benimle çalışmaya devam etmek istemediğini beyan etmiş, bunun üzerine istifa etme talebimi reddederek, beni görevden aldığını bildirmiştir. Yüzüme karşı beyan etmediği görevden alma sebebini basın mensuplarının sorusuna verdiği cevapta asla kabul etmediğim güvensizlik vb. birtakım haksız ithamlarla açıklaması, şahsımı ve ailemi incitmiş ve derinden üzmüştür. Bu konuyu Allah’a ve kamuoyunun vicdanına havale ediyorum. Kayseri’nin göz bebeği ve Türkiye’nin en iyi 8. Araştırma Üniversitesi olan, geliştirdiği TURKOVAC aşısı ve daha birçok başarısıyla tüm mensuplarının, öğrencilerinin ve Kayserililerin gurur duyduğu Erciyes Üniversitesi’nin bu şekilde gündeme getirilmesi üzüntümü katlamıştır. Rektör Yardımcılığım süresince beni her zaman destekleyen Üniversitemiz akademik ve idari personeline, her konuda birlikte çalıştığımız Rektör Yardımcısı arkadaşlarıma, Başkanlığını yaptığım Sürekli İyileştirme Grubuna, Kalite Komisyonu Üyelerine, telefonla arayarak bana destek olan tüm arkadaş ve dostlarıma, özel kalemimden, güvenlik ve destek personeline ve her zaman yanımda olan aileme çok teşekkür ediyorum. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım” ifadelerine yer verdi.