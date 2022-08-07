Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk: 'Ürgüp tarihinde böyle bir kalabalık, böyle bir coşkuyu ilk defa yaşıyor'

Ürgüp Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen 'Kapadokya/Ürgüp Balon Festivali' çeşitli sanatçıların sahne aldığı konser etkinlikleri ile devam ediyor.

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  • 07.08.2022 01:27
  • Güncelleme: 07.08.2022 01:27
Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk: 'Ürgüp tarihinde böyle bir kalabalık, böyle bir coşkuyu ilk defa yaşıyor'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Ürgüp Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen “Kapadokya/Ürgüp Balon Festivali” çeşitli sanatçıların sahne aldığı konser etkinlikleri ile devam ediyor.

Etkinliklerinin üçüncü günün akşamında, sanatçı İkilem ve Ünlü rap sanatçısı Sefo sahne aldı. Başta Ürgüplüler olmak üzere çevre il ve ilçelerden gelen yüz binin üzerinde kişiyi buluşturan 3. Kapadokya/Ürgüp Balon Festivali renkli görüntülere sahne olurken, alanı dolduran kalabalık, hep bir ağızdan Sefo’nun seslendirdiği şarkılara eşlik etti.

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk İhlas Haber Ajansına yaptığı açıklamada “Kapadokya ve Ürgüp tarihi gecelerinden birisini yaşadı. Ürgüp tarihinde böyle bir kalabalık, böyle bir coşkuyu ilk fa yaşıyor. Alanda tahmini olarak 120 binin üzerinde insan var. Nevşehir’den Ürgüp’e kadar trafik kilitlenmiş durumda” şeklinde konuştu.

Ürgüp Belediyesinin kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği 3. Kapadokya/Ürgüp Balon Festivalinde Ürgüp tarihi bir güne şahitlik etti. Ünlü Rapçi Sefo’nun sahne aldığı konser için on binlerce genç Ürgüp’e akın etti. Sefo ve hayranları grubun sevilen parçalarını hep bir ağızdan söyleyerek temposu bir dakika bile düşmeyen konsere imza attı.

İHA

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