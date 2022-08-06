Kayserispor'un Beşiktaş karşısında ilk 11'i açıklandı

Kayserispor-Beşiktaş maçının ilk 11'i açıklandı.

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  • 06.08.2022 21:34
  • Güncelleme: 06.08.2022 21:34
Kayserispor'un Beşiktaş karşısında ilk 11'i açıklandı

Spor Toto Süper Lig’de 2022-2023 sezonu ilk maçında Yukatel Kayserispor, Beşiktaş ile karşılaşacak. Bu akşam 21:45’te Vodafone Park’ta başlayacak olan mücadelede Kayserispor’un ilk 11’i belli oldu.
O isimler ise şu şekilde;
Bilal Bayazıt, Onur Bulut, Majid Hosseini, Dimitrios Kolovetsios, Lionel Carole, Miguel Cardoso, Ali Karimi, Andrea Bertolacci, Emrah Demir, Mame Thiam, Mario Gavranovic.

Yedekler;
Cenk Gönen, Ramazan Civelek, Bernard Mensah, Gustavo Campanharo, Gökhan Sazdağı, İlhan Parlak, Carlos Mane, Mustafa Pektemek, Nurettin Korkmaz ve Yaw Ackah.

1ha

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