Kayserispor'un Beşiktaş karşısında ilk 11'i açıklandı
Kayserispor-Beşiktaş maçının ilk 11'i açıklandı.
- 06.08.2022 21:34
- Güncelleme: 06.08.2022 21:34
Spor Toto Süper Lig’de 2022-2023 sezonu ilk maçında Yukatel Kayserispor, Beşiktaş ile karşılaşacak. Bu akşam 21:45’te Vodafone Park’ta başlayacak olan mücadelede Kayserispor’un ilk 11’i belli oldu.
O isimler ise şu şekilde;
Bilal Bayazıt, Onur Bulut, Majid Hosseini, Dimitrios Kolovetsios, Lionel Carole, Miguel Cardoso, Ali Karimi, Andrea Bertolacci, Emrah Demir, Mame Thiam, Mario Gavranovic.
Yedekler;
Cenk Gönen, Ramazan Civelek, Bernard Mensah, Gustavo Campanharo, Gökhan Sazdağı, İlhan Parlak, Carlos Mane, Mustafa Pektemek, Nurettin Korkmaz ve Yaw Ackah.
1ha
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