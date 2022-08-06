Spor Toto Süper Lig: D.G. Sivasspor: 0 - Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında D.G. Sivasspor, Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı Gaziantep ekibinin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

PAYLAŞ
  • 06.08.2022 20:14
  • Güncelleme: 06.08.2022 20:14
Spor Toto Süper Lig: D.G. Sivasspor: 0 - Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Spor Toto Süper Lig’in ilk haftasında D.G. Sivasspor, Gaziantep FK’yı ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı Gaziantep ekibinin 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada Kerim’in pasında ceza sahası içerisinde bulunan Yatabare topla buluştu. Yatabare’nin sağ taraftan sert vuruşunda Kaleci Günay topu gole izin vermedi.

11. dakikada Maxim korner vuruşunda kaleyi hedef aldı. Kalesini terk eden Muammer rakip oyunculardan önce topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

19. dakikada Maxim’in korner vuruşunda Djilobodji’nin penaltı noktasından yaptığı kafa şutunda top üstten auta çıktı.

22. dakikada Maxim ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta topu ağlarla buluşturdu. 0-1

41. dakikada Maxim’in şutunda Muammer topu oyuna alına çelerken, dönen topu Figueiredo yeniden kaleye göndermek istedi, Goutas topu uzaklaştırmayı başardı.

Stat: Sivas 4 Eylül

Hakemler: Ali Şansalan xxx, Candaş Erbil xxx, Deniz Caner Özaral xxx

D.G. Sivasspor: Muammer xx, Goutas xx, Caner xx, Murat xx, Uğur xx, Robin xx, Ulvestad xx, Kerem xx, Erdoğan xx, Gradel xx, Yatabare xx

Yedekler: Ali Şaşal, Appindanrgoye, Cofie, Njie, Alaaddin, Angielski, Ziya, Özkan, James, Mehmet

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Gaziantep FK: Günay xxx, Djilobodji xxx, Ertuğrul xxx, Kitsiou xx, Hanousek xx, Jevtovic xx, Furkan xx, Mustafa xx, Maxim xxx, Markovic xx, Figueiredo xx

Yedekler: Mustafa, Arda, Toşca, Veliu, Halil, Borven, Mızra, Ömürcan, Merkel, Stankovski

Teknik Direktör: Erol Bulut

Goller: Maxim (dk. 23) (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Caner (DG Sivasspor), Djilobodji (Gaziantep FK)

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
KAYSERİ GEZİ REHBERİ… Sarımsaklı Barajı nerede ve nasıl gidilir?

KAYSERİ GEZİ REHBERİ… Sarımsaklı Barajı nerede ve nasıl gidilir?

Görmez: 'Kerbela'yı anlamak Hüseyince yaşamaktır'

Görmez: ‘Kerbela’yı anlamak Hüseyince yaşamaktır’

Korona virüsün en hızlı yayılan varyantı: BA.5

Korona virüsün en hızlı yayılan varyantı: BA.5

6'ıncı kattan düşen adam hayatını kaybetti

6'ıncı kattan düşen adam hayatını kaybetti

Önder Narin mazbatasını teslim aldı

Önder Narin mazbatasını teslim aldı

Talas'ta bu pazar 'Maharetli Eller' günü

Talas'ta bu pazar 'Maharetli Eller' günü

Çok Okunanlar
1
Sarız'da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

Sarız’da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

2
SON DAKİKA… Polis memuru intihar etti

SON DAKİKA… Polis memuru intihar etti

3
Pınarbaşı'nda kaza

Pınarbaşı'nda kaza

4
Pınarbaşı yolunda kaza: 1 ölü 4 yaralı

Pınarbaşı yolunda kaza: 1 ölü 4 yaralı

5
Rektör Karamustafa: 'Bu coğrafyadaki taşeron örgütler milletimizin nefesini hep enselerinde hissettiler'

Rektör Karamustafa: 'Bu coğrafyadaki taşeron örgütler milletimizin nefesini hep enselerinde hissettiler'

6
Mezarlıktan gelen kötü kokular gerçeği ortaya çıkardı

Mezarlıktan gelen kötü kokular gerçeği ortaya çıkardı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserispor'un Beşiktaş karşısında ilk 11'i açıklandı

Kayserispor’un Beşiktaş karşısında ilk 11’i açıklandı

CHP'li Özgür Özer: 'Halk ile dalga geçmeyin'

CHP'li Özgür Özer: "Halk ile dalga geçmeyin"

DAHA FAZLA
Beşiktaş ile Kayserispor 53. randevuda

Beşiktaş ile Kayserispor 53. randevuda

38. Uluslararası Aşık Seyrani Kültür Ve Sanat Festivali tüm coşkusuyla devam ediyor

38. Uluslararası Aşık Seyrani Kültür Ve Sanat Festivali tüm coşkusuyla devam ediyor

Ailesine kızdı, evi ateşe verdi

Ailesine kızdı, evi ateşe verdi

AK Parti'den Develi Şehit Ekrem Karakaya Devlet Hastanesi'ne Ziyaret

AK Parti'den Develi Şehit Ekrem Karakaya Devlet Hastanesi'ne Ziyaret

Kayseri Altın Eller Geleneksel El Sanatları Festivali'ne yoğun ilgi

Kayseri Altın Eller Geleneksel El Sanatları Festivali'ne yoğun ilgi