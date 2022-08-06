CHP'li Özgür Özer: 'Halk ile dalga geçmeyin'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Özgür Özer, toplu ulaşıma yapılan zamları eleştirdi.

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  • 06.08.2022 19:23
  • Güncelleme: 06.08.2022 19:23
CHP'li Özgür Özer: 'Halk ile dalga geçmeyin'

Petrol fiyatlarının gerilediğine işaret eden Özer, “Tüm dünyada ve ülkemizde petrol fiyatları hızla düşerken Kayseri Büyükşehir Belediyesi ulaşıma yüksek oranda zam yaptı. Bu zam Kayseri halkı ile dalga geçmek demektir” dedi. 

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla 8 Ağustos Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak şekilde şehir içi ve ilçeler toplu taşıma tarifesine zam yapıldı. CHP Kayseri Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Özgür Özer, yaptığı paylaşımla gelen zamları eleştirdi. Tüm dünyada ve ülkemizde petrol fiyatlarının düştüğüne işaret eden Özer, “Toplu ulaşıma yapılan zam Kayseri halkı ile dalga geçmek demektir. Kayseri insanı akıllıdır ve dalga geçmenin cezasını size verecektir. Hemşerilerimiz ekonomik sıkıntı içinde zar zor geçinirken, dünyadaki ve ülkemizdeki petrol fiyatlarının hızla düşmesinden habersizmiş gibi yapılan bu zam herkesin çok zoruna gitmiştir. İnsanlar işine okuluna nasıl gidip gelecek?” diye konuştu. 

Toplu ulaşıma gelen zamların geri alınması teklifinde bulunan Özer, zaten zor geçinen halkın zamlardan dolayı mağdur olacağını savundu. “Bu saçma zammı bir an evvel geri alın” diyen Özer şöyle devam etti: “Yoksa okula ve işe gitmek imkansızlaşacak. Ulaşım hakkı lüks bir ihtiyaç değildir herkesin doğal hakkıdır. Kayseri büyükşehir belediyesi halkın vergilerini toplayıp insanlara hizmet etmelidir. Ama görüyoruz ki halka zulüm ediyor. Kayseri, ulaşım açısından ülkemizin en kolay ve rahat şehirlerinden biridir. Buna rağmen verilen hizmetin etkin ve uygun olmadığı çok nettir. Kayseri Büyükşehir Belediyesinin sunduğu ulaşım hizmetinden memnun olan kimse sanırım yoktur. Memnuniyeti düşük hizmeti daha da pahalı hale getirip şehre zulüm etmeyi biran evvel bırakın.”

1ha

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