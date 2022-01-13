Üniversite öğrencilerinden Büyükkılıç'a 'Çamaşırhane' teşekkürü

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, alışveriş merkezlerinde gerçekleştirdiği ziyaret esnasında gençlerle bir araya gelirken, üniversite öğrencileri ücretsiz olarak verilen çamaşırhane hizmeti nedeniyle Başkan Büyükkılıç'a teşekkür etti.

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  • 13.01.2022 12:50
  • Güncelleme: 13.01.2022 13:14
Üniversite öğrencilerinden Büyükkılıç'a 'Çamaşırhane' teşekkürü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, alışveriş merkezlerinde gerçekleştirdiği ziyaret esnasında gençlerle bir araya gelirken, üniversite öğrencileri ücretsiz olarak verilen çamaşırhane hizmeti nedeniyle Başkan Büyükkılıç’a teşekkür etti.

Genç ve öğrenci dostu belediyecilik faaliyetleri konusunda ödüllü olan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, öğrencileri büyük bir zahmetten kurtararak zamanlarını derslerine ayırmalarına imkân tanıyan ücretsiz çamaşırhane hizmeti nedeniyle takdir topluyor.

Kayseri Park Alışveriş Merkezi ziyareti esnasında üniversite öğrencileri ile karşılaşan Başkan Büyükkılıç, gençlerle sıcak ve samimi sohbet gerçekleştirdi. Ücretsiz olarak verilen çamaşır yıkama hizmeti nedeniyle memnuniyetlerini dile getiren üniversite öğrencileri, Başkan Büyükkılıç’a bu anlamlı proje için teşekkür etti. Büyükkılıç ise öğrencilerin deterjanla, yıkama faaliyetleri ile uğraşmadan öğrenim aldıklarını ifade ederek, kendi öğrencilik zamanlarında böyle imkânlar bulunmadığını anlattı.

ESNAFLAR VE GENÇLERLE BİR ARAYA GELDİ

Öte yandan Başkan Büyükkılıç, İpek Saray Alışveriş Merkezi’ndeki ziyaretlerinde esnaflarla bir araya gelerek sohbet etti, bereketli kazançlar dileyerek, bol bol fotoğraf çekindi. Yeni açılmaya hazırlanan mağazaları ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini ileten Büyükkılıç, ziyaret kapsamında kafede oturan gençlerle bir araya gelmeye özen göstererek, onlarla sohbet ederek fotoğraf çekinmeyi de ihmal etmedi.

ÇAMAŞIR YIKAMA MERKEZİ, ÜCRETSİZ FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın ‘150. Yılda 150 Proje’si arasında yer alan ve kentte öğrenim gören üniversite öğrencilerinin hizmetinde olan Çamaşır Yıkama Merkezi, 2019 yılından beri faaliyetlerini sürdürüyor. Öğrenci ve genç dostu şehir Kayseri’de, toplam 22 çok fonksiyonlu yıkama ve kurutma makineleriyle yılda ortalama bin 200 kişiye hizmet veren Başkan Büyükkılıç’ın Çamaşır Yıkama Merkezi projesi, sosyal ve gönül belediyeciliğin en güzel örneklerinden bir tanesi olarak dikkat çekiyor. Talas Bulvarı’nda KAYMEK Akademi hizmet binası içinde faaliyet gösteren Çamaşır Yıkama Merkezi’nde gençlerin çamaşırları yıkandıktan sonra görevliler tarafından çamaşırlar kurutma işleminin ardından düzenli bir şekilde katlanarak bölümlere konuluyor.

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İHA

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