Ağzına kadar kaçak sigara yüklü araçla yakalandılar

Sivas'ta jandarma ekipleri tarafından durdurulan aracın ağzına kadar kaçak sigara ve tütün dolu olduğu anlaşıldı. Tütün yüklü araçtaki şahıslar gözaltına alındı.

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  • 13.01.2022 12:47
  • Güncelleme: 13.01.2022 12:47
Ağzına kadar kaçak sigara yüklü araçla yakalandılar
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ta jandarma ekipleri tarafından durdurulan aracın ağzına kadar kaçak sigara ve tütün dolu olduğu anlaşıldı. Tütün yüklü araçtaki şahıslar gözaltına alındı.

Gürün İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, gerçekleştirdikleri yol denetimleri sırasında ilginç bir olayla karşılaştı. Ekipler, Malatya’dan Kayseri istikametine gitmekte olan bir aracı Bahçeiçi köyü yakınlarında durdurdu. Araçta yapılan aramada 5 bin 214 paket kaçak sigara, 52 kilo tütün, 370 paket puro ve 20 gram toz esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan araçtaki şahısların rahatlığı ise dikkat çekti.

İHA

Kayseri Gündem
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