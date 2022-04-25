UND Başkan Yardımcısı Bilen: 'Sorunu büyümeden çözelim'

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreteri Ergun Bilen Nakliyeciler olarak tam zamanında sevkiyat, kritik başarı alanları olduğunu ifade ederek Nakliyeciler olarak tam zamanında sevkiyat, kritik başarı alanımızdır. Zamanında, uygun maliyetle, ürünleri teslim edersek, sektör olarak güçlü oluruz. Firmalarımızın gümrük kapılarında, sınırlarda etkinliğini artırmamız lazım dedi.

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  • 25.04.2022 09:25
  • Güncelleme: 25.04.2022 09:45
UND Başkan Yardımcısı Bilen: 'Sorunu büyümeden çözelim'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreteri Ergun Bilen; Nakliyeciler olarak tam zamanında sevkiyat, kritik başarı alanları olduğunu ifade ederek; "Nakliyeciler olarak tam zamanında sevkiyat, kritik başarı alanımızdır. Zamanında, uygun maliyetle, ürünleri teslim edersek, sektör olarak güçlü oluruz. Firmalarımızın gümrük kapılarında, sınırlarda etkinliğini artırmamız lazım" dedi.

UND Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreteri Ergun Bilen açıklamasında; "Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) olarak Başkanımız Çetin Nuhoğlu önderliğinde yıllardır sektörümüzün bir adım öne gitmesi için taşın altına elimizi soktuk ve çalışmalar yapıyoruz. UND; hem Türkiye’de hem Avrupa’da çok önemli işler yapan ve saygı duyulan, sahadan topladıkları bilgileri kamuya sunan çok aktif olan bir dernektir. Ar-Ge bölümümüzdeki 2 dil bilen, konusunda uzman çalışanlarımız; Avrupa’dan, Orta Asya’dan, Orta Doğu’dan elde ettikleri tüm gelişmeleri ve bilgileri analiz ediyorlar. Bunları kamuyla paylaşarak gelişmelere karşı sürekli bilgilendirmelerde bulunuyoruz. Biz bu sektörün geleceğini tasarlıyoruz. Bunu yaparken de üyelerimizin tüm sektörel sorunlarını çözmek zorundayız. Bugün Türkiye’nin ihraç mallarını Orta Asya’ya taşıyan uluslararası nakliyecilerimiz, Rusya’nın keyfi uygulamaları nedeniyle günlerdir bekletilmektedir. Rusya üzerinden ülkemize dönmeye çalışan şoförlerimiz, Rus polisinin ayrımcılığına maruz kalmaktadır. Dernek olarak yetkililerimizden bu adaletsizliğin biran önce sonlandırılması yönünde çalışma yapmalarını arzu ediyoruz. Evet, şuanda sektörde yaşanılan bir sorun var ve hükümetimizden de çözüm geliştirmesini bekliyoruz. Nakliyeciler olarak tam zamanında sevkiyat, kritik başarı alanımızdır. Zamanında, uygun maliyetle, ürünleri teslim edersek, sektör olarak güçlü oluruz. Firmalarımızın gümrük kapılarında, sınırlarda etkinliğini artırmamız lazım. Biz bir hizmet ihracatçısı olarak, hiçbir şey ithal etmeden bileğimizin gücüyle ülkemize döviz getiriyoruz. Avrupa kadar Orta Doğu da bizim için önemli bir pazar. Eğer gerekli önlemleri bugün alıp, sorunlarımızı çözmek isek, mal ihraç etmek için yabancı nakliyeciye para ödeyen yani hizmet ithal eden bir ülkeye döneriz. İhracatla kalkınan ülkemiz için yurda getirilen her kuruş çok önemlidir. Turizm gibi ülkemize döviz kazandıran Lojistik sektörü Türk ekonomisin ve ihracatının motor gücü olmaya hazırdır" ifadelerini kullandı.

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İHA

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