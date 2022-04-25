Antalya'da denge bozulmadı

Süper Lig'in 34'üncü haftasında Yukatel Kaysersipor deplasmanda Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. 

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  • 25.04.2022 06:08
  • Güncelleme: 25.04.2022 06:08
Antalya'da denge bozulmadı

2021-2022 Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nun 34'üncü haftasında Antalyaspor ve Kayserispor karşı karşıya geldi. Antalya Stadyumu'nda oynanan maç karşıklı gollerde 1-1 sonuçlandı.

TEHLİKELİ ATAK... Dakika 14'de ceza sahası sağ tarafından son çizgiye inen Gavranovic'in Bertolacci'ye gönderdiği topu Naldo uzaklaştırdı. Ceza sahası sağ çapraza düşen topa Onur vurdu top kaleci Boffin'de kaldı.

Direk... Dakika 40'da Ramazan'ın pasıyla penaltı noktasında kaleciyle karşı karşıya kalan Gavranovic sağ ayağıyla sağ köşeye yaptığı vuruş direğe çarparak auta gitti.

Maçın ilk yarısı 0-0 son buldu.

GOL İPTAL… Dakika 51'de Bertalocci'nin ara pasıyla sol kanatta savunma arkasına sarkan Carole topu yerden altıpasa gönderdi. Ön direkte Gavranovic gelişine vuruş yaparak topu ağlara gönderdi.  Ancak Carole'nin ofsaytta olması sebebiyle gol geçerli sayılmadı.


GOOOLLL… Attamah takımını öne geçiren golü dakika 52'de kaydetti. Gavranovic'in pasıyla penaltı noktasında topla buluşan Kemen'in vuruşunda Poli'den seken meşin topa sağ ayağıyla düzgün bir vuruş yapan Attamah meşin yuvarlağı kaleye gönderdi: 0-1

GOL İPTAL… Dakika 54'de Gavranovic'in ceza sahasına gönderdiği topu Thiam kaleye gönderdi. Pozisyonun tamamlanmasından sonra ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.

GOOOLLL… Dakika 56'da Haji skora dengeyi getiren golü attı. Güray'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Haji sol ayağıyla topu ağlarla buluşturdu.: 1-1


Bu sonuçla Antalyaspor puanını 51' yükseltirken Kayserispor'da puanını 43'e yükseltti. Sarı kırmızılı kulüp maç fazlası ile ligin 13'üncü sırasına yerleşti. Yukatel Kayserispor, ligin 35'inci haftasında 1 Mayıs 2022 Pazar günü saat 16.00'da Beşiktaş'ı konuk edecek.

MAÇIN KİMLİĞİ

STAT: Antalyaspor Stadyumu
HAKEM: Cüneyt Çakır, D. Caner Özaral, Ali Tuna

ANTALYASPOR: Boffin, Floranus, Naldo, Kudriashov, Güray, Fernando, Hakan, Doğukan, Ndao, Adriano, Haji 

KAYSERİSPOR: Lung, Onur, Hosseini, Mert, Carole, Attamah, Kemen, Bertolacci, Ramazan, Thiam, Gavranovic


GOLLER: J. Attamah (KAYSERİSPOR) - W. Wright (ANTALYASPOR)

1ha

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