Kayseri OSB’de Genel Kurul Kararı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde 18 Mayıs tarihinde mali genel kurul gerçekleşecek. Kayseri OSB Başkanı Yunus İmamoğlu, bu genel kurulda divanda alacakları karar ile seçim yapılacağını duyurdu. Başkan İmamoğlu, yapılacak seçimde yeniden aday olmayı düşündüğünü kaydetti. Önceki dönem OSB Başkanı Tahir Nursaçan’ın adaylık sürecinin ise seçim döneminde belli olacağını dile getirdi.

NE OLMUŞTU?

Tahir Nursaçan, 16 Ekim 2021 tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından görevden alınmıştı. Ardından OSB Yönetim Kurulu Başkanlığına Murat Yibur getirilmişti. Yibur’un 3 aylık görevinin ardından ise Ocak ayında göreve Yunus İmamoğlu başlamıştı.