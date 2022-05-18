Ülkü Ocakları’ndan ’19 Mayıs Gençlik Yürüyüşü’

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Kayseri İl Başkanlığı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla ’19 Mayıs Gençlik Yürüyüşü’ düzenlendi. Düzenlenen programa, Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Adnan İncetoprak, Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Ali Çelik, KAÇEP Kayseri İl Başkanı Serap Şule Kalın ve üniversite öğrencileri katıldı.

‘19 MAYIS TÜRK’ÜN YENİDEN DİRİLİŞ GÜNÜDÜR’

Ülkü Ocakları İl Başkanı Çelik, “Devletimizin kurucusu milli mücadelemizin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde 103 yıl önce Samsun’dan yola çıkan milli mücadele inancı Amasya’da milletimizin aziz ve kararlığını ilan etmiş. Sivas’ta manda ve himaye reddederek, Erzurum’da vatanın bölmez bütünlüğü ve parçalanamayacağını tüm dünyaya haykırmıştır. 19 Mayıs 1919’da Türk Cumhuriyeti’nin temelleri atılmıştır. Tarih hiçbir zaman boyun eğmemiştir. Aziz milletimiz varlığına ve birliğine vurulmak istenen zincirleri kahramanca söküp atmıştır. Verilen çetin mücadele sonucunda kurulan Türkiye Cumhuriyeti Atatürk tarafından Türk gençliğine emanet edilmiştir. 19 Mayıs Türk’ün yeniden diriliş günüdür. Ergenekon’dan çıkışta bozkurt neyse 19 Mayıs’ta Samsun’a çıkan Atatürk de odur. 19 Mayıs ikinci kez Ergenekon’dan çıkışıdır. Gazi Mustafa Kemal’in önderliğinde Samsun’da yakılan istiklal meşalesi daha sonra Amasya, Sivas ve Erzurum’da elden ele dilden dile gönülden gönle yayılmış aziz Türklerin hürriyete inancı Kurtuluş Savaşı kazanılmıştır” diye konuştu.

‘GENÇLERİMİZE YAPTIĞIMIZ BÜTÜN HİZMETLER ASLINDA ÜLKEMİZİN GELECEĞİNE YAPILMIŞTIR’

Gençlerin ülkeye faydalı bir birey olarak yetiştirilmesi gerektiğinin altını çizen Çelik sözlerini şöyle sürdürdü: “Şehitlerimizin bize emaneti olan bu kutsal vatanı sonsuza kadar korumak gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmak en büyük görevimizdir. Bu görev ve sorumlulukları nesilden nesile aktarılmasında köprü olacak Türk gençlerinin misyonu çok önemlidir. Bu yüzden gençlerimize yaptığımız bütün hizmetler aslında ülkemizin geleceğine yapılmıştır. Türk gençliğinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de hitabesinde seslendiği gibi Türk İstiklali, Türk Cumhuriyeti ilelebet birinci görevimiz olmuştur.

Bizler de Ülkü Ocakları olarak tarihimizden edindiğimiz şuur damarlarımızdaki asıl kanın, daima Mustafa Kemal’in savunucusu olacağız. Bu duygu ve düşüncelerle milli mücadelemizin Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını Türk yurdu yaşasın diye can veren şehitlerimizi minnetle anıyoruz. Asil Türk gençliğinin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum. Kıymetli arkadaşlarım başbuğumuz Alparslan Türkeş, gençlere ithafen bir cümle kurmuştur. Konuşmamın sonunu bu cümleyle bitirmek istiyorum: ‘Gençler unutmayınız, her biriniz birer Türk bayrağısınız, bayrağı kirletmeyin, yere düşürmeyin.”

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) rektörlüğü önünden başlayan 19 Mayıs Gençlik Yürüyüşü, Talas Paraşüt İndirme Alanı'nda son buldu.

