Kayserispor'da Sivasspor mesaisi devam ediyor

Süper Ligin son haftasında deplasmanda Sivasspor'a konuk olacak olan Yukatel Kayserispor çalışmalara kulüp tesislerinden devam ediyor.

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  • 18.05.2022 22:09
  • Güncelleme: 18.05.2022 22:09
Kayserispor'da Sivasspor mesaisi devam ediyor

Öğleden sonra gerçekleştirilen idmanda sarı kırmızılı futbolcular kondisyon ve taktik çalıştı. Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Sakatlıkları nedeniyle son lig maçında forma giyemeyen Mert Çetin ve Gavranovic takımla çalıştı.

1ha

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