Göreve başlayan Vali Çiçek: “Beni sürekli sokaklarda, halkın içinde göreceksiniz”

Cumhurbaşkanlığı Valiler Kararnamesi ile Afyonkarahisar valiliği görevinden Kayseri Valiliğine atanan Gökmen Çiçek şehre geldi. Kayseri Valiliği önünde gerçekleştirilen karşılama törenine 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürü ve Garnizon Komutanı Haldun Taşan, 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Hv. Plt. Tuğg. Vedat Öncel, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Vali yardımcıları, ilçe kaymakamları merkez ilçe belediye başkanları ve sivil toplum kurumu yetkilileri ile valilik çalışanları katıldı.

KAYSERİ’NİN YENİ VALİSİ GÖKMEN ÇİÇEK: ‘SUCUK POLEMİĞİ İLE İLGİLİ SORUYA CEVAP VERMEYECEĞİM’

İlk açıklamasını yapan Vali Çiçek, “Bugün itibariyle Afyonkarahisar’dan ayrılıp, Kayseri’de göreve başlamış bulunmaktayım. Kayseri bu ülkenin önde gelen şehirlerinden birisi. Türkiye için lokomotif olan bu valilik görevi bana tevdi edildiği için mutluluk duyuyorum. Dünyada 5 bin yıldır Kayseri diye bir gerçek var. Ben Kayseri’yi yeniden keşfedecek değilim. Ülke ihracatına katkı sağlayan bir ben gece gündüz Kayserilinin yanında olacağım. Beni sokaklarda, halkın içinde göreceksiniz. Hep vatandaşımızla birlikte olacağım. Kayseri’nin Dünya’da tanınan iller sıralamasına girme yolunda katkı sağlamak istiyorum. Gazeteciler sucuk tartışmasına beni de sokmak istedi. “Kayseri’ye Vali olursam ne söyleyeceğim?” dedim. Şimdi de soruyu aldım, cevap vermeyeceğim” dedi.