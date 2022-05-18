Gönüllü kuruluşlar engellileri unutmadı

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Engelliler haftası nedeniyle Nezaket ziyaretinde bulundu 

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  • 18.05.2022 19:51
  • Güncelleme: 18.05.2022 19:51
Gönüllü kuruluşlar engellileri unutmadı

Başkan Ahmet Taş’ın başkanlığında Engelliler Derneği'nin gününü tebrik eden Gönüllü Kuruluşlar ekibi, engelliler genel merkezinde başkan  Efdal Özkartal  yönetim ve üyelerle verimli bir görüşme gerçekleştirdiler
Engelliler Derneğinin kuruluşu, amacı, çalışmaları, şubeleri ve devletten, toplumdan sivil toplum kurumlarından talepleri konusunda verimli bir istişarenin de yapıldığı ziyaretin sonunda günün anısına hatıra fotoğrafıda çekildi.
 Engelliler Derneği Genel Başkanı Efdal Özkartal Gönüllü Kuruluşların ziyaretinin kendileri için anlamlı olduğunu bildirerek ziyaret için çok müteşekkir olduklarını bildirdi.
 Gönüllü Kuruluşlar başkanı Taş’ta toplumun % 10 nun engelli kardeşlerimizden oluştuğunu biliyoruz. Bunlar bizim bir parçamızdır ve her zaman yanlarındayız yanlarında olmaya devam edeceğiz. Engelli kardeşlerimizin gününü tebrik ediyoruz dedi.

Kurumsal Haber

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