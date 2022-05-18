Gönüllü kuruluşlar engellileri unutmadı

Başkan Ahmet Taş’ın başkanlığında Engelliler Derneği'nin gününü tebrik eden Gönüllü Kuruluşlar ekibi, engelliler genel merkezinde başkan Efdal Özkartal yönetim ve üyelerle verimli bir görüşme gerçekleştirdiler

Engelliler Derneğinin kuruluşu, amacı, çalışmaları, şubeleri ve devletten, toplumdan sivil toplum kurumlarından talepleri konusunda verimli bir istişarenin de yapıldığı ziyaretin sonunda günün anısına hatıra fotoğrafıda çekildi.

Engelliler Derneği Genel Başkanı Efdal Özkartal Gönüllü Kuruluşların ziyaretinin kendileri için anlamlı olduğunu bildirerek ziyaret için çok müteşekkir olduklarını bildirdi.

Gönüllü Kuruluşlar başkanı Taş’ta toplumun % 10 nun engelli kardeşlerimizden oluştuğunu biliyoruz. Bunlar bizim bir parçamızdır ve her zaman yanlarındayız yanlarında olmaya devam edeceğiz. Engelli kardeşlerimizin gününü tebrik ediyoruz dedi.