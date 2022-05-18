Kıskançlık cinayeti sanığına 2 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi

Kayseri'de eşini ve üvey kızını boğazından bıçaklayarak öldüren tutuklu sanık Kaya Doğan hakkında istenen ceza belli oldu.

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  • 18.05.2022 19:46
  • Güncelleme: 18.05.2022 19:46
Kıskançlık cinayeti sanığına 2 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi

  Mahkeme savcısı verdiği mütalaasında Doğan’ın iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi. 

Olay, 11 Aralık 2021’de merkez Kocasinan ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerindeki 3 katlı apartmanın en üst katında meydana gelmişti. İddiaya göre Kaya Doğan, tartışı eşi Hörmet Doğan (20) ve üvey kızı 1,5 yaşındaki Yasemin Nur Soyak’ı boğazından bıçaklayarak öldürmüştü. Doğan, aynı bıçakla kendini de yaraladı. Hastane sonrası gözaltına alınan katil zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

Hakkında ‘yakın akrabayı öldürmek’ suçundan dava açılan Kaya Doğan önümüzdeki günlerde mahkemede hakim karşısına çıkacak. Savcılık Doğan hakkında hazırladığı iddianamesini mahkemeye sundu. Kayseri 1’inci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, savcı Doğan’ın ‘çocuğu kasten öldürme’ suçundan 1 kez, ‘eşini kasten öldürme’ suçundan da 1 kez olmak üzere toplam 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istedi. 

İlerleyen günlerde ilk kez hakim karşısına çıkacak olan Kaya Doğan’ın savcılıkta verdiği ifadesinde; “Olay günü üvey kızımı eşim, öz babasına götürmek istedi. Bu yüzden tartıştık ardından kendimi kaybedip, önce onları sonra da kendimi bıçakladım. Pişmanım" dediği öğrenildi.

1ha

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