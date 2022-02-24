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Ukrayna ordusu tarafından yapılan açıklamada, 5 Rus uçağı ve 1 helikopterin düşürüldüğü belirtildi.
Ukrayna ordusu tarafından yapılan açıklamada, 5 Rus uçağı ve 1 helikopterin düşürüldüğü belirtildi.
- 24.02.2022 09:05
- Güncelleme: 24.02.2022 09:08
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Ukrayna ordusu tarafından yapılan açıklamada, 5 Rus uçağı ve 1 helikopterin düşürüldüğü belirtildi.
İHA
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