Ukrayna ordusu tarafından yapılan açıklamada, 5 Rus uçağı ve 1 helikopterin düşürüldüğü belirtildi.

Ukrayna ordusu tarafından yapılan açıklamada, 5 Rus uçağı ve 1 helikopterin düşürüldüğü belirtildi.

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  • 24.02.2022 09:05
  • Güncelleme: 24.02.2022 09:08
Ukrayna ordusu tarafından yapılan açıklamada, 5 Rus uçağı ve 1 helikopterin düşürüldüğü belirtildi.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Ukrayna ordusu tarafından yapılan açıklamada, 5 Rus uçağı ve 1 helikopterin düşürüldüğü belirtildi.

İHA

Kayseri Gündem
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