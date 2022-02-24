Gökçek, geri adım attı; Özhaseki’yi ziyaret edecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek katıldığı bir programda yerel seçimde partisinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki ve parti politikalarını eleştirdi.

Melih Gökçek, partisinin seçimleri Mehmet Özhaseki’nin uyarılarının dinlememesine bağlı olarak, hata yapılarak kaybettiğini açıkladı.

Gökçek, kendisinin aday olması halinde ise Mansur Yavaş’ı ezeceğini söyleyerek: "Bugün ben Mansur'la karşı karşıya geleyim ezer ezer atarım. Özhaseki aday oldu kendisine de söyledim, 7 puan geridesin dedim. 6 tane öneride bulundum, bunları yaparsan toplamı 15 puan dedim. Sadece 4'ünü alsan bile öne geçersin dedim. Ağzı kulaklarına vardı ama dediğimi yapmadı" dedi.

Melih Gökçek bugün Twitter'dan yaptığı açıklamada geri adım atarak, Özhaseki’yi ziyaret edeceğini açıkladı.

Gökçek: "Ben AK Parti'me zarar veremem, fitneye de neden olamam. Recep Tayyip Erdoğan ve onun kurduğu parti sadece Türkiye'nin değil tüm dünya müslümanlarının ve mazlumların ümididir.

Özhaseki kardeşimdi. Bugün yarın genel merkeze kendini ziyarete gideceğim" diye konuştu.