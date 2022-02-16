Uğur Demirok'a 3 maç ceza

Fenerbahçe ile oynanan Türkiye Kupası maçında kırmızı kart gören Kayserisporlu Uğur Demirok'un cezası belli oldu.

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  • 16.02.2022 09:43
  • Güncelleme: 16.02.2022 09:58
Uğur Demirok'a 3 maç ceza
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Fenerbahçe ile oynanan Türkiye Kupası maçında kırmızı kart gören Kayserisporlu Uğur Demirok’un cezası belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe ile Kayserispor arasında oynanan son 16 turu maçının ilk yarısında kırmızı kart gören Uğur Demirok’un cezası belli oldu. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, sarı kırmızılı takımın defans oyuncusuna 3 resmi müsabakadan men cezası verdi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’dan yapılan açıklamaya göre, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 3 resmi müsabakadan men cezası alan ve Galatasaray maçında forma giyemeyen Uğur Demirok, Giresunspor ve Trabzonspor ile oynanacak Süper Lig maçlarında da oynayamayacak.

Uğur Demirok, İstanbul’da oynanan Fenerbahçe maçının 44. dakikasında Ozan Tufan’a yaptığı müdahale sonrasında kırmızı kart görmüş, maç sonunda takımının tur atlayan taraf olması neticesinde soyunma odasında büyük sevinç yaşamıştı.

İHA

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