Kayserispor taraftarına ücretsiz tramvay

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Cumartesi günü oynanacak Yukatel Kayserispor-Giresunspor maçını izlemek için Kadir Has Stadına gidecek taraftarlar için tramvay seferlerini ücretsiz yapacağını duyurdu.

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  • 16.02.2022 09:40
  • Güncelleme: 16.02.2022 09:58
Kayserispor taraftarına ücretsiz tramvay
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Cumartesi günü oynanacak Yukatel Kayserispor-Giresunspor maçını izlemek için Kadir Has Stadına gidecek taraftarlar için tramvay seferlerini ücretsiz yapacağını duyurdu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Şubat Cumartesi günü tramvay seferlerini ücretsiz yaptı. Saat 16:00’da Kadir Has Stadında oynanacak Yukatel Kayserispor-Giresunspor maçına gidecek seyirciler, Passolig kartını göstermeleri halinde tramvaya ücretsiz binebilecek.

Ücretsiz tramvay seferleri saat 14 ile 19.45 arasında geçerli olacak.

İHA

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