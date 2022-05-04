Ücretsiz yapılan hayvanat bahçesine yoğun ilgi

Onbir ayın sultanı Ramazan sona erdi ve vatandaşlar bayram coşkusu yaşadı. 3 gün süren bayramda aileler, yakınlarını ziyaret etmenin yanı sıra eğlence mekanlarını da boş bırakmadı. Özellikle çocuklu aileler, bayram süresince ücretsiz yapılan Anadolu Harikalar Diyarı içinde bulunan hayvanat bahçesine akın etti. 153 türde yaklaşık 1600 hayvana ev sahipliği yapan hayvanat bahçesinin ziyaretçileri arasında çevre illerden de hayvanseverler yer aldı.

Hayvanat Bahçesi’ni ziyaret eden Sivaslı bir vatandaş, hayvanat bahçesini çok sevdiğini belirterek, “Kayseri’nin bu park alanını gezmeye geldik. Çok güzel bulduk. Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız da ücretsiz yapmış, rahatça geziyoruz, teşekkür ederim” diye konuştu.

Hayvanat bahçesinde birçok hayvanı ilk kez gördüğünü belirten minik bir ziyaretçi de burasını çok sevdiğini aktardı.