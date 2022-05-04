38 yaşındaki kişi intihar etti

Olay, Kocasinan ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi’nde meydana geldi. Akın A. (38) isimli kişi henüz bilinmeyen bir sebeple bir ikamette kendini astı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Akın A.’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Akın A.’nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

İkamette inceleme yapan polis, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı