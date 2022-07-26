Ücretsiz danışmanlık hizmeti yoğun ilgi görüyor

Büyükşehir bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi uzmanlarınca 5 ayrı noktada sunulan ücretsiz YKS tercih danışmanlığı ve rehberlik hizmeti, öğrenci ve velilerden yoğun ilgi görüyor.

PAYLAŞ
  • 26.07.2022 12:35
  • Güncelleme: 26.07.2022 13:20
Ücretsiz danışmanlık hizmeti yoğun ilgi görüyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Büyükşehir bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi uzmanlarınca 5 ayrı noktada sunulan ücretsiz YKS tercih danışmanlığı ve rehberlik hizmeti, öğrenci ve velilerden yoğun ilgi görüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Üniversite Tanıtım ve Tercih Danışmanlığı Günleri öğrencilerin yoğun ilgisi ile sürüyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla, her alanda olduğu gibi eğitim alanında on binlerce vatandaşa ulaşan hizmet ve faaliyetleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere yönelik hizmetlerine devam ediyor. Bu çerçevede, Büyükşehir Belediyesi’nin mesleki eğitim ve kurslardaki başarısıyla göz dolduran kuruluşu KAYMEK, YKS sonuçlarının açıklanması ve tercih sürecinin başlamasıyla birlikte Üniversite Tanıtım ve Tercih Danışmanlığı Günleri’ni başlattı. Büyükşehir Belediyesi, KAYMEK uzmanları ile heyecan dolu tercih sürecinde hayalleri doğrultusunda en uygun üniversite ve bölümü seçmek isteyen öğrencilere yardımcı olmak amacıyla tercih danışmanlığı ve rehberlik hizmeti sunmayı sürdürüyor. Beş farklı noktada sunulan tercih danışmanlığı ve rehberlik hizmetinden yararlanan öğrenciler, ücretsiz sunulan önemli hizmet için Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkür ettiler. Uzmanlar tarafından, öğrencilere üniversiteler ve bölümler hakkında detaylı bilgilendirmelerin yapıldığı ve yoğun ilgi gördüğü hizmet, öğrenciler ve velilerden tam not aldı.

21 Temmuz’da 5 noktada aynı anda başlayan tercih danışmanlığı ve rehberlik hizmeti, 5 Ağustos’a kadar saat 10.00-20.00 arasında Kayseri Kalesi’nde, 09.00 ve 17.30 saatleri arasında ise KAYMEK İhtisas Merkezi, KAYMEK Danişment Gazi, Beyazşehir Sosyal Yaşam Merkezi ve KAYMEK Ziya Gökalp tesislerinde devam edecek.

galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayserispor, Çarşamba günü yeniden topbaşı yapacak

Kayserispor, Çarşamba günü yeniden topbaşı yapacak

Develi'ye yeni kurulan Ağır Ceza Mahkemesi'nin yargı çerçevesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Develi’ye yeni kurulan Ağır Ceza Mahkemesi’nin yargı çerçevesi Resmi Gazete’de yayımlandı

Tüketiciler Birliği Başkanı Mahmut Şahin: 'Pandemi sonrası tatil sektöründe 14 kat zam yapıldı'

Tüketiciler Birliği Başkanı Mahmut Şahin: “Pandemi sonrası tatil sektöründe 14 kat zam yapıldı”

Melikgazi'de yeni bağlantı yolları ile ulaşımda alternatifler artıyor

Melikgazi'de yeni bağlantı yolları ile ulaşımda alternatifler artıyor

Kayserililer doğaya akın etti

Kayserililer doğaya akın etti

Benzine indirim beklentisi

Benzine indirim beklentisi

Çok Okunanlar
1
Kayseri ve ilçelerinde kurban satış yerleri

Kayseri ve ilçelerinde kurban satış yerleri

2
Sarız'da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

Sarız’da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

3
Pınarbaşı'nda kaza

Pınarbaşı'nda kaza

4
Eski Belediye Başkanı Celal Kayır'ın oğlu yılan sokması sonucu vefat etti

Eski Belediye Başkanı Celal Kayır’ın oğlu yılan sokması sonucu vefat etti

5
Mezarlıktan gelen kötü kokular gerçeği ortaya çıkardı

Mezarlıktan gelen kötü kokular gerçeği ortaya çıkardı

6
Bir Hafta Bir Yazar: Emişe Altun

Bir Hafta Bir Yazar: Emişe Altun

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Klonlanan numarayla dolandırıcılık

Klonlanan numarayla dolandırıcılık

Olay Türk TV'nin acı günü

Olay Türk TV'nin acı günü

DAHA FAZLA
Melikgazi'de yaz kursları ile bu yaz dolu dolu geçiyor

Melikgazi'de yaz kursları ile bu yaz dolu dolu geçiyor

Talas'ın kurslarına her yaştan yoğun ilgi

Talas'ın kurslarına her yaştan yoğun ilgi

Hıdırellez Köşkü, Gök Gözlem Evi'ne dönüştürülüyor

Hıdırellez Köşkü, Gök Gözlem Evi’ne dönüştürülüyor

Erdemli ve Soğanlı Vadisi eserleri için çalışmalar başladı

Erdemli ve Soğanlı Vadisi eserleri için çalışmalar başladı

Ücretsiz danışmanlık hizmeti yoğun ilgi görüyor

Ücretsiz danışmanlık hizmeti yoğun ilgi görüyor