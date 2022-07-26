Hıdırellez Köşkü, Gök Gözlem Evi'ne dönüştürülüyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Erkilet Bölgesi'nde bulunan Hızır İlyas Köşkü'nün çevresine yapılan ören yeri çalışmalarını yerinde inceledi.

PAYLAŞ
  • 26.07.2022 12:38
  • Güncelleme: 26.07.2022 12:38
Hıdırellez Köşkü, Gök Gözlem Evi'ne dönüştürülüyor

Çolakbayrakdar, “Gök Gözlem Evi haline dönüştürülecek olan tarihi yapıda geleceğin teknoloji yıldızlarını yetiştirilmesine katkı sağlayacağız” dedi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Erkilet Bölgesi’ndeki Hıdırellez olarak bilinen ve restorasyonu tamamlanan Hızır İlyas Köşkü'nün çevresine yapılan ören yeri çalışmalarını yerinde inceledi. İç tefrişat çalışmalarıyla Gök Gözlem Evi haline dönüştürülecek olan tarihi yapının çevresine yapılan çalışmaları inceleyen Çolakbayrakdar, “Erkilet bölgesinden baktığınız zaman şehir manzarası sunan Hızır İlyas Köşkü’nün restorasyonunu tamamlamıştık ve onun çevresinde yapılacak olan ören yeri çalışmalarımız, hızlı bir şekilde devam ediyor.  Burası aynı zamanda bir Gök Gözlem Evi olacak. Sosyal donatılarının yapıldığı ve yeni yapılan yapıtın içerisine yerleştirilecek olan teleskop ile burada gök gözlemleri yapılacak. Ayrıca çalışmalar tamamlandığı zaman keyifli etkinliklerin yapılacağı mekan haline gelecek. En yakın zamanda tamamlayıp, hem Gök Gözlem Evi’ni hem de Hızır İlyas Köşkü’nü vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız. Gök Gözlem Evi haline dönüştürülecek olan tarihi yapıda geleceğin teknoloji yıldızlarını yetiştirilmesine katkı sağlayacağız. Özellikle astronomi ve uzay bilimi alanında bilgi donanımı olarak dünya ile rekabet edebilecek düzeyde gençler yetiştireceğiz. Yavrularımızın geleceği için huzurlu ve mutlu olmaları adına var gücümüzle çalışmaya bundan sonra da devam edeceğiz” şeklinde konuştu. 
Öte yandan çalışmanın Tarihi Kentler Birliği tarafından tarihi ve kültürel mirası korunması konusunda proje ödülüne layık görüldüğünü hatırlatan Çolakbayrakdar, sözlerini “Tarihi değerlerimizi korumak, geleceğe taşımak adına şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yapılan çalışmalar, şehrimize hayırlı olsun” dedi. 

HIDIRELLEZ KÖŞKÜ
13’üncü yüzyıl Selçuklu dönemi eseri olan Hıdırellez Köşkü, Anadolu Selçuklu Sultanı 2'nci Gıyasettin Keyhüsrev tarafından Hıdırellez Tepesi’ne büyük bir tümülüsün üstüne yaptırılmıştır. Av köşkü olarak planlanan yapı bazı kaynaklara göre şifahane olarak kullanılmıştır. Şehre hakim bir konumda bulunan yapıda; hol, mescit, eyvan ve bir mutfak bulunmaktadır. Ayrıca yapı, kesme taş duvar örgüsü ile inşa edilmiştir ve duvarlar yığma tekniğiyle yapılmıştır. Kocasinan Belediyesi tarafından restore çalışmaları tamamlanan yapı, yakın zamanda Gök Gözlem Evi olarak vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayserispor, Çarşamba günü yeniden topbaşı yapacak

Kayserispor, Çarşamba günü yeniden topbaşı yapacak

Develi'ye yeni kurulan Ağır Ceza Mahkemesi'nin yargı çerçevesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Develi’ye yeni kurulan Ağır Ceza Mahkemesi’nin yargı çerçevesi Resmi Gazete’de yayımlandı

Tüketiciler Birliği Başkanı Mahmut Şahin: 'Pandemi sonrası tatil sektöründe 14 kat zam yapıldı'

Tüketiciler Birliği Başkanı Mahmut Şahin: “Pandemi sonrası tatil sektöründe 14 kat zam yapıldı”

Melikgazi'de yeni bağlantı yolları ile ulaşımda alternatifler artıyor

Melikgazi'de yeni bağlantı yolları ile ulaşımda alternatifler artıyor

Kayserililer doğaya akın etti

Kayserililer doğaya akın etti

Benzine indirim beklentisi

Benzine indirim beklentisi

Çok Okunanlar
1
Kayseri ve ilçelerinde kurban satış yerleri

Kayseri ve ilçelerinde kurban satış yerleri

2
Sarız'da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

Sarız’da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

3
Pınarbaşı'nda kaza

Pınarbaşı'nda kaza

4
Eski Belediye Başkanı Celal Kayır'ın oğlu yılan sokması sonucu vefat etti

Eski Belediye Başkanı Celal Kayır’ın oğlu yılan sokması sonucu vefat etti

5
Mezarlıktan gelen kötü kokular gerçeği ortaya çıkardı

Mezarlıktan gelen kötü kokular gerçeği ortaya çıkardı

6
Bir Hafta Bir Yazar: Emişe Altun

Bir Hafta Bir Yazar: Emişe Altun

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Klonlanan numarayla dolandırıcılık

Klonlanan numarayla dolandırıcılık

Olay Türk TV'nin acı günü

Olay Türk TV'nin acı günü

DAHA FAZLA
Melikgazi'de yaz kursları ile bu yaz dolu dolu geçiyor

Melikgazi'de yaz kursları ile bu yaz dolu dolu geçiyor

Talas'ın kurslarına her yaştan yoğun ilgi

Talas'ın kurslarına her yaştan yoğun ilgi

Hıdırellez Köşkü, Gök Gözlem Evi'ne dönüştürülüyor

Hıdırellez Köşkü, Gök Gözlem Evi’ne dönüştürülüyor

Erdemli ve Soğanlı Vadisi eserleri için çalışmalar başladı

Erdemli ve Soğanlı Vadisi eserleri için çalışmalar başladı

Ücretsiz danışmanlık hizmeti yoğun ilgi görüyor

Ücretsiz danışmanlık hizmeti yoğun ilgi görüyor