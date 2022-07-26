Erdemli ve Soğanlı Vadisi eserleri için çalışmalar başladı

Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Müze Müdürlüğü tarafından Erdemli ve Soğanlı Vadisi eserleri için çevre düzenleme, arkeolojik kazı ve temizlik çalışmaları başlatıldı. Şehri turizm konusunda dünyaya daha fazla tanıtacaklarını ve bu anlamda Vali Gökmen Çiçek ile birlikte çalışmalara başladıklarını söyleyen Kayseri Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Kayseri’miz, dinamik, müteşebbis insanların içerisinde yaşadığı refah düzeyi yüksek bir kent. Kayseri’mizin içerisindeki uyum kültürüne güveniyoruz. Valiliğimizle, kamu kurum ve kuruluşlarımızla, meslek odalarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, muhtarlarımızla, vatandaşlarımızla, ilçe başkanlarımızla, milletvekillerimizle ve bakanlarımızla uyum içinde çalışıyoruz. Bu güzel uyumun içerisinde Kayseri’nin doğal güzellikleriyle inşa ettiği turizm atakları olacak. Bu kapsamda Soğanlı Vadimizde Tahtalı Kilisesi’nin restorasyonu ve konservasyonu çalışmaları yapılıyor. Bunun yanında projeleri Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Soğanlı Meydanı çevre düzenleme projesinin uygulama ihalesi yapılacak. Bu çalışmalar devam ederken, vadiler kültür turizminin yanında balon turizminin de geliştirilmesi projesi de hız kesmeden devam ediyor. Özellikle yeni turizm rotaları oluşturma çalışmaları kapsamında İncesu Yeşilhisar hattında önemli bir destinasyon çalışmalarının hayata geçirilmesi de planlanıyor” şeklinde konuştu.

Kayseri’nin sahip olduğu kültürel değerleriyle Türkiye'nin en önemli şehirlerinden olduğunu belirterek Vali Gökmen Çiçek ise, “Bu değerlerimizi ortaya çıkarmak ve dünyaya tanıtmak istiyoruz. Bu amaçla Büyükşehir Belediyemizle beraber çalışıyoruz. Erdemli ve Soğanlı Vadisi eserleri için çalışmalarımız başladı” dedi.