Turkovac mimarı Prof. Aykut hocaya bir ödül de TÜBA'dan

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) 'COVID-19 Küresel Salgınla Mücadele Özel Ödülleri' sahiplerini buldu. Ödüller kapsamında Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli Tedavi ve Korunma Alanında Özel Ödüle layık görüldü.

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  • 12.01.2022 16:42
  • Güncelleme: 12.01.2022 16:46
Turkovac mimarı Prof. Aykut hocaya bir ödül de TÜBA'dan
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 TÜBA Akademi Konseyince 2020-2021 yılları için ulusal düzeyde Covid-19 küresel salgınla mücadelede teşhisten tedaviye tüm aşamalara yönelik özgün yöntem ve ürün geliştiren araştırmacılarla, sağlık temel bilim alanlarında çalışan bilim insanlarının başvurabileceği ulusal bir ödül programı oluşturuldu.

Bu kapsamda TÜBA tarafından tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 küresel salgınını konu alan üstün nitelikli bilimsel çalışmalarıyla öne çıkan bilim insanlarını, araştırmalarında teşvik etmek, desteklemek ve onurlandırmak üzere hazırladığı "TÜBA Covid-19 Küresel Salgınla Mücadele Özel Ödülü" ihdas edildi.

Ödül Değerlendirme Komitesi'nin çalışmaları sonucunda ERÜ Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, "Hücre Kültüründe Hazırlanan İki Farklı Yitilikte İnaktif COVID 19 Aşısı ERUCOV-VAC'ın, Sağlıklı Gönüllülere İntramusküler Yoldan İki Kez Uygulanmasının Güvenliliğinin ve İmmunojenisitesinin İncelendiği Faz Çalışmaları" adlı projeleri ile Tedavi ve Korunma Alanında TÜBA COVID-19 Küresel Salgınla Mücadele Özel Ödülüne layık görüldü.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, TÜBA COVID-19 Küresel Salgınla Mücadele Özel Ödülüne layık görülen Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'yi tebrik etti.

ERÜ tarafından COVID-19'a karşı geliştirilen yerli aşı TURKOVAC çalışmalarındaki özverili çalışmalarından dolayı Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ve ekibine teşekkür eden Rektör Çalış, "Virüsün ilk ortaya çıktığı günden bu yana gece gündüz demeden Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, ekibi ve bizler özveri ile çalıştık. İlk günden bu yana bu başarıya ulaşacağımıza her zaman inandık. Yerli aşımız TUKOVAC bizlerin en büyük gururu olmuştur. Şahsım ve üniversitem adına TÜBA Covid-19 küresel salgınla mücadele özel ödülüne layık görülen Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama Merkezi Müdürümüz Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'yi tebrik ediyor, tüm çalışma ekibine de TUKOVAC çalışmalarındaki özverilerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

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