Kızılay, Gönüllü Kuruluşları ağırladı

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşlarının  2022 yılının ilk toplantısının ev sahibi Kızılay Kayseri şubesi oldu . Alize Düğün Salonunda yapılan toplantıya, misafir olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan katıldılar.

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  • 12.01.2022 16:37
  • Güncelleme: 12.01.2022 16:40
Kızılay, Gönüllü Kuruluşları ağırladı
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 Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç toplantıda yaptığı konuşmada Sivil kurumlarının olmazsa olmazları olduğunu bildirerek her zaman sivil kurumlarla istişare etmekten memnun olduklarını söyledi.
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın yaptığı selamlama konuşmasında, davet için Gönüllü Kuruluşlara teşekkür ettiğini bildirdi. Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli   yaptığı konuşma ile Kızılay'ın faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Davete icabet için gönüllü kuruluşlara teşekkür ettiğini bildirdi.

 -Orta derece Okullardaki seçmeli derslerin Ocak ayı içinde seçiminin yapılması
-Seçimi yapılan derslerden lise giriş ve üniversite giriş sınavlarında soru sorulması 
-Marketlerde Fahiş fiyatlarının önlenmesi için denetimlerin sıklaşması için hükümete Çağrı   yapılması 
-Döviz fiyatlarındaki düşüşe rağmen fiyat artışını devam ettiren marketlere cezai işlem yapılması 
-Küresel ısınma, kuraklık ve iklim değişikliğinin dünya genelindeki etkisi gibi konuların   müzakere edildiği, duyurular ve davetlerin paylaşıldığı toplantıya ilgi oldukça yoğun oldu.
 Programın son bölümünde Kayseri Küçük Millet Meclisi il temsilcisi jeoloji mühendisi Adnan Evsen” küresel ısınma, iklim değişikliği ve etkileri” konulu, ilgi ile takip edilen bir sunumda bulundu. Adnan Evsen’in sunumundan memnun kalan katılımcılar, sordukları sorularla kaygılarını dile getirdiler.

 Gönüllü Kuruluşlar Başkanı Ahmet Taş, katılan misafir ve üyelere katılım için çok teşekkür ettiğini Önceki yıllarda olduğu gibi Ocak ayı içerisinde Büyükşehir Belediyesinin  faaliyetleri için özel bir toplantı yapacaklarını söyledi. Gönüllü kuruluşların Şubat ayı toplantısını Bozok Derneği'nin ev sahipliğinde yapılacağı bilgisi üyelere iletildi                                      
 

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