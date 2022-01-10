Turkovac'ı geliştiren hocanın ismi caddeye verilecek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2022 yılının ilk meclis toplantısı Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında gerçekleştirdi. Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ile Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli meclis toplantısının konuğu oldu. Başkan Büyükkılıç, Turkovac aşısının gündemde kalması için katkı sağlamaya devam ettiklerini belirterek, Prof. Dr. Aykut Özdarendeli’nin isminin bir caddeye verilmesi için mecliste karar alınması önerisinde bulundu. Büyükkılıç, “Aykut hocanın ismini de inşallah meclis kararıyla bir caddeye verilmesi bağlamında sizlere önerimiz olacak. Yeni açacağımız bir caddede isminin anılmasını burada sizlerin kararı ile de gerçekleştirmek istediğimizi arz ediyoruz” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç’ın konuşmasından sonra bir caddeye isminin verilecek olmasından dolayı duygulandığını ifade eden Aykut Özdarendeli, “Memduh başkanımıza tekrar çok teşekkür ediyorum. Duygulandım. Eksik olmasınlar. Çok teşekkürler. Yine bu fırsatı verdiği için Erciyes Üniversitesi’ne ve bütün ekibime teşekkür ediyorum, sadece ben burada o ekibi temsil ediyorum” dedi.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış da aşı çalışmaları hakkında bilgi verdi. “Belgesel olsa en az 2 saatlik, kitap olsa 2 ciltlik kitap olur” diyen Çalış, “Gerçekten ben de gururlandım. Aykut hocamızın bir caddede isminin yaşaması gerçekten ne kadar onur verdiğini Aykut hocam zaten ifade etti. Aslında bu bir serüvendi. 20 ayda gerçekten müthiş bir çalışmanın eseri. Yani belgesel olsa en az 2 saatlik, kitap olsa 2 ciltlik kitap olur çalışmalarımız, yaşadıklarımız. Ama çok şükür sonuca ulaştık. Biz hep güveniyorduk aşımıza” diye konuştu.

‘BÜYÜKKILIÇ’TAN BİLİM ADAMLARINA PLAKET’

Konuşmaların ardından Başkan Büyükkılıç, meclise konuk olarak katılan Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ve Prof. Dr. Aykut Özdarendeli’ye plaket takdim ederek, “Değerli hocamıza, rektörümüze ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu sürece sadece bizler değil, malumunuz Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Sağlık Bakanımız, Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanımız TUSEP boyutu her kademede bilim adamlarımızın hepsi sahip çıktı ve sonuçta da insanlık için lazım olan bir çalışmaya Erciyes Üniversitemiz gibi bir değerimiz, bir markamız, bir gururumuz imza attı. Ben kendilerine tekrar tekrar teşekkür ediyorum meclisimiz adına. Sağ olsunlar var olsunlar” dedi.

“TURKOVAC’IN HAP ŞEKLİ OLMAYACAK”

Büyükşehir Belediye İYİ Parti Meclis Başkanvekili Kazım Yücel’in sorusu üzerine Turkovac aşısını geliştiren Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, aşının hap şeklinde üretiminin olmadığını açıkladı. Bu tür aşıların iğne şeklinde üretildiğini vurgulayan Darendeli, bunun bütün dünyada bu şekilde olduğunu sözlerine ekledi.

