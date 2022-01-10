Kayserisporlu futbolcu Mame Thiam koronavirüse yakalandı
Süper Lig takımlarından Kayserispor'un, Afrika Uluslar Kupası için Senegal Milli takımında bulunan futbolcusu Mame Thiam'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.
- 10.01.2022 17:09
- Güncelleme: 10.01.2022 17:09
Kayserispor'un sezon başında transfer ettiği Senagalli futbolcu ligin 19'uncu haftasında oynanan Sivasspor maçının ardından Senegal Milli takımı kampına gitmişti. Mame Thiam'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Karantina sürecine giren futbolcuyla alakalı henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
BGC
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