TURKOVAC Faz-3 ara sonuçlarına göre: 'TURKOVAC en az CoronaVac kadar güvenli ve etkin bir aşı'

Yerli Covid-19 aşısı TURKOVAC'ın Faz-3 sonuçlarını açıklayan TURKOVAC Faz-3 Çalışması Sorumlu Araştırıcısı Prof. Dr. Mine Durusu Tanrıöver, 'Bu ara analizden elde ettiğimiz bilgiler ışığında şunu çok net söyleyebiliriz, 'TURKOVAC en az CoronaVac kadar güvenli ve etkin bir aşıdır'. Ancak güvenlik, etkinlik ve immünojenisite çalışmalarının hala devam ettiğini bir kez daha belirtmeliyim' dedi.