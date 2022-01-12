Başkan Yalçın, şeffaf odada vatandaş ile buluşuyor

Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından Beyaz Masa oturumu, ‘Başkanla Baş başa’ sloganı ile her hafta Çarşamba günleri gerçekleştiriliyor. Yalçın bu hafta Mevlana Mahallesi’nde halkla buluştu. Şeffaf bir oda içinde Yalçın ile yüz yüze görüşme fırsatı bulan vatandaş, talep ve önerilerini sıralıyor. Görevlilerin de hazır bulunduğu halk buluşmasında Başkan Yalçın, yapılması gerekenleri anında ilgili kişilere talimatla aktarıyor. Böylece hizmet alımında da zaman kaybı önlenmiş oluyor.

Halk buluşmasını herkese şeffaf bir ortamda herkese açık yaptıklarını anlatan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, belediyelerin her konuda şeffaf olması gerektiğini söyledi. Yalçın, “Talas nüfusumuzun büyük bölümünün oturduğu bir yerde, Mevlana Mahallesi’nde bu konsepti getirdik. Her Çarşamba vatandaşımızın ayağına gideceğiz. ‘Başkanla baş başa’ diye bir slogan geliştirdik. Eğer ihtiyaç olursa bugün sayısını arttırabiliriz. Vatandaşımız belediyeye kadar gelemiyor. Fakat geçerken buraya uğruyorlar. Dertlerini dinliyoruz. İsabetli bir çözüm bulduğumuzu düşünüyorum” diye konuştu.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, pandemi sürecinde de beyaz masa uygulamasını belediyede online olarak sürdürdüklerini sözlerine ekledi.