Kocasinan belediyesi, 1 yılda 185 TON tekstil atığını geri dönüşüme kazandırdı

Kocasinan Belediyesi'nin 2018 yılında ilçenin 182 farklı noktasına yerleştirdiği 'Kıyafet ve Evsel Tekstil Atık Kutusu' çalışması ile 2021 yılında topladığı 185 ton kıyafet atığını geri dönüşüme kazandırdı.

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  • 12.01.2022 12:24
  • Güncelleme: 12.01.2022 12:24
Kocasinan belediyesi, 1 yılda 185 TON tekstil atığını geri dönüşüme kazandırdı

Çevre dostu belediyecilik anlayışıyla projeler ve hizmetler ortaya koyduklarını vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yapılan çalışmalarla gelecek nesillere daha temiz ve daha güzel bir Türkiye bırakılmasını hedeflediklerini söyledi.
“Daha güzel yarınlara ulaşmamız için geri dönüşüme ayrı bir önem veriyoruz” diyen Başkan Çolakbayrakdar, ‘Sıfır Atık Projesi’ne yaptığı yatırımlarıyla tam destek verdiklerini vurguladı. Geri dönüşümle hem ülke ekonomisine büyük kazanç sağladıklarını hem de gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak istediklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Doğayı ve çevreyi korumak için sürekli yeni projeler üretiyoruz. Sadece Kocasinan için değil, daha temiz çevre ve daha yaşanabilir Türkiye için çalışıyoruz. Ülkemizin ekonomisine katkı sağlamayı belediye olarak biz görev addediyoruz. Bu doğrultuda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın değerli eşleri Sayın Emine Erdoğan himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen ‘Sıfır Atık Projesi’ne tam destek veriyoruz. Proje kapsamında ‘Kıyafet ve Evsel Tekstil Atık Kutusu’ ile tekstil ürünlerini ekonomiye kazandırıyoruz. 2018 yılında 65 ton, 2019 yılında 97 ton, 2020 yılında 130 ton ve bu yıl 185 ton kıyafet atığını geri dönüşüme kazandırdık. Bilindiği üzere; Kocasinan Belediyesi olarak geri dönüşüm çalışmalarıyla Türkiye’ye örnek olduk. Özellikle 4 yıl önce ilçenin çeşitli yerlerine ‘Elektrikli ve Elektronik Atık Toplama’ noktaları yerleştirdik ve yeni Ambalaj Atığı Toplama Araçlarını ilçemize kazandırdık. ‘Bitkisel atık yağ toplama kutusu’ çalışma ile evsel atık yağlar toplayarak, hem atık yağın çevreye verebileceği olası zararların önüne geçiliyor, hem de ülke ekonomisine büyük ölçüde katkı sağlanıyor. Proje ve yatırımlarımızın yanı sıra çocuklarımızın çevre ve geri dönüşüm bilincini de erken yaşlarda edinmeleri geleceğimiz açısından büyük önem taşıdığından bu yönde çalışmalar yürütüyoruz”.
Geri dönüşüm çalışmaların ülke ekonomisine olan katkısının büyük olduğunu hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini, “Çalışmalarla gelecek nesillere daha temiz Kocasinan ve daha yaşanabilir bir çevre bırakacağız” diyerek noktaladı.

Kurumsal Haber

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