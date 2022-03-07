Turkovac, aile sağlık merkezlerinde de uygulanmaya başladı

 Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, Kayseri Erciyes Üniversite'nde (ERÜ) geliştirilen yerli aşı Turkovac'ın büyük hastanelerin ardından aile sağlığı merkezlerinde de uygulanmaya başladığını duyurdu.

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  • 07.03.2022 10:25
  • Güncelleme: 07.03.2022 10:25
Turkovac, aile sağlık merkezlerinde de uygulanmaya başladı

 

Radyo Radar’da Mustafa Bayram ve Melih Kamış’ın hazırlayıp sunduğu ‘Yol Açık’ programına telefon bağlantısıyla katılan Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, maske serbestliğinin ardından aşılamanın daha da önem kazandığını vurguladı. Virüsün yayılımının önlenmesinde aşılama oranının arttırılması gerektiğini belirten Benli, Kayseri’de geliştirilen Turkovac’ın bugünden itibaren tüm aile sağlığı  merkezlerinde uygulanmaya başladığını söyledi. 

Sağlık Müdürü Benli, “Bugünden itibaren Turkovac’ın tüm aile sağlığı  merkezlerinde uygulanacağını sizin yayınınızda herkese bildirmek isterim.  Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bundan sonra Kayseri’deki her aile sağlık merkezinde isteyen vatandaşlar Turkovac aşısını olabilecek” diye konuştu. 

“HAVALARIN ISINMASI BİZLERİ RAHATLATACAK”

Açık alanlarda ve yeterli havalandırması olan kapalı mekanlarda maske zorunluluğunun kaldırıldığını anımsatan Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, “Normalleşmeye giden bir yoldayız. Havaların ısınmasının da bizleri rahatlatacağına inanıyoruz. İnsanlar havaların ısınmasıyla birlikte kapalı ortamlardan açık alanlara çıkacaklar ve bu da önümüzün daha aydınlık olduğunu gösteriyor. İnşallah bu bizim son virajımız olacak” diye konuştu.

1ha

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