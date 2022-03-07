Sağlık Müdürü Benli: 'Virüsten ölenlerin yüzde 95'i son 6 ay içerisinde aşı olmayanlar'

Koronavirüs salgınıyla mücadelede yeni döneme geçildi. Maske tedbirlerinin gevşetilmesini değerlendiren Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, normalleşme sürecinde aşının önemine dikkat çekti

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  • 07.03.2022 10:23
  • Güncelleme: 07.03.2022 10:24
Sağlık Müdürü Benli: 'Virüsten ölenlerin yüzde 95'i son 6 ay içerisinde aşı olmayanlar'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

. Her gün vefat edenlerin yaş ve hastalık geçmişlerini kontrol ettiğini belirten Benli, “Hayatını kaybedenlerin yüzde 95’i, son 6 ay içerisinde aşı olmamış ve kronik rahatsızlığı olan kişiler” dedi. 

Radyo Radar’da Mustafa Bayram ve Melih Kamış’ın hazırlayıp sunduğu ‘Yol Açık’ programına telefon bağlantısıyla katılan Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, Kayseri’nin pandemide son durumunu değerlendirdi. Türkiye’nin pandemide 5’inci dalgayı yaşadığını belirten Benli, “5’inci dalganın iniş trendi yaşanmaya devam ediyor. Ülkemizde normalleşmeye doğru bir adım atıldı.  Bu adım atılırken ‘Dün virüs vardı bugün virüs yok’ şeklinde bir yaklaşım doğru değil” dedi.

Kayseri’de pozitif vaka sayısının önceki haftaya yüre yüzde 50 azaldığını belirten Sağlık Müdürü Benli, “Pandemide verilerimiz geçen haftaya göre neredeyse yüzde 50 oranında azaldı. Bu durumda hastaneye yansımaya başladı ve servislerimizi normalleştirmeye başladık. Ancak maske konusunda almış olduğumuz önlemler tamamen gevşemiş değil.  Özellikle toplu oturmalarda, düğün nişan cenaze gibi yerlerde tedbirli olmakta fayda var” diye konuştu. 

“HER GÜN KORONADAN ÖLENLERİN ÖYKÜLERİNE BAKIYORUM”

Bu dönemin aşı dönemi olduğunu vurgulayan Benli, “Bu dönemde daha çok aşı konusunda hassas olmalıyız. Ben her gün rahmetli olanların listesine bakıyorum ve gördüğüm genelde 70 yaş üstü, kanser, diyabet, romatizma hastalıkları önde olan, böbrek rahatsızlığı olan ve obezite olan kişiler ağırlıklı oluyorlar. Bunun haricinde aşı tarafına baktığımız zaman yüzde 95’i son 6 ay içerisinde aşı olmamış vatandaşlardan oluşuyor” diye konuştu.

1ha

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