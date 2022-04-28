Türkiye Şampiyonu olan Ayşe Sena'nın yeni hedefi Avrupa Şampiyonluğu

Wushu Kungfu sporuna kilo almak için kuzeninin tavsiyesiyle başlayan 15 yaşındaki Ayşe Sena Nergiz ilk kez katıldığı Türkiye Şampiyonasından Altın Madalya ile döndü. Antalya'da yapılan müsabakalarda Sanda branşında 42 kilogramda mücadele eden ve altın madalya kazanan genç sporcu Avrupa Şampiyonasına hazırlanıyor. Antrenörü İlayda Güverçin ile 13 - 15 Mayıs tarihleri arasında Bulgaristan'da yapılacak olan Avrupa Şampiyonasına hazırlanan Ayşe Sena haftanın yedi günü çift idman yapıyor. Avrupa Şampiyonasına hazırlanan Ayşe Sena Nergiz, 1HA mikrofonlarına konuştu. 15 yaşındaki genç sporcu, " Tekden Koleji 10'uncu sınıfa gidiyorum. Bu spora kilo almak için kuzenimin vesilesiyle başladım. Kilo almaya başladım ve lisanslı sporcu oldum. Hocam ile sıkletimi belirledik. Bir ay önce Türkiye Wushu Kungfu Şampiyonasında Sanda branşında 42 kilogramda maçlara katıldım. Orada güzel bir başarı elde ettik ve kategorimde Türkiye Şampiyonu oldum. Bulgaristan'ın ev sahipliğinde 15 gün sonra başlayacak olan Avrupa Şampiyonasına hazırlanıyorum. Hocam ile birlikte yoğun şekilde çalışıyoruz. Kayseri'yi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Bayrağımızı en iyi şekilde dalgalandırmak hedefimiz. Bu süreçte elini her zaman omzumda hissettiren İlayda hocama teşekkür ederim" diye konuştu.

Antrenörü İlayda Güvercin ise, " Ayşe Sena, Antalya'da yapılan Türkiye Wushu Kungfu Şampiyonasında Sanda branşında Türkiye Şampiyonu oldum. İlk kez katıldığımız şampiyonada büyük bir başarı elde ettik. 13 - 15 Mayıs tarihleri arasında Bulgaristan'da yapılacak olan Avrupa Şampiyonasına hazırlanıyoruz. En büyük hedefimiz ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek bayrağımızı göndere çektirmek" açıklamasında bulundu.