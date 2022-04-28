Minik öğrenciler Ramazan kolisi hazırladı

Kayseri'de anaokul öğrencileri ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak adına Ramazan kolisi hazırladı.

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  • 28.04.2022 05:59
  • Güncelleme: 28.04.2022 05:59
Minik öğrenciler Ramazan kolisi hazırladı

Kayseri’nin Talas ilçesinde bulunan Toki Şehit Osman Kirik Anaokulu öğrencileri ve velileri Ramazan ayı vesilesiyle ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için Ramazan kolisi hazırladı. Hazırlanan koliye ise gıda, kıyafet, ayakkabı ve çocuklar için oyuncak konuldu. Öğretmen Nilgün Kekeç ise, duygularını şu sözlerle ifade etti: “Çocuklarımıza Ramazan ayını diğer aylardan ayıran değerlerini ve eski ramazanlarda neler yapıldığını anlatmaya çalıştık. Ramazan boyunca çeşitli etkinlikler aktiviteler yaptık. Sonunda da Ramazan ayının en güzel değerlerinden olan yardımlaşma ve paylaşma duygusunu yaşayabilmeleri adına çocuklarla birlikte güzel bir koli hazırladık. İçerisine de yiyecek, giyecek ve oyuncaklar koyduk. Çocuklarla hep birlikte hazırlayarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya çalıştık. Emeği geçen tüm velilerime ve çocuklarıma gönülden teşekkür ediyorum.” 
 

1ha

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