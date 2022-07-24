Türk Lirası’nda yeni kopyalanamaz bandrol dönemi başlıyor

600 milyon yatırımla yüksek güvenlikli yeni bandrol dönemi başlıyor. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin, Türk Lirası’nda kopyalanamaz yeni nesil bandrol dönemine geçileceğini duyurdu. Yeni banknotların bandrollerinin çıplak gözle ayırt edilebileceği ve ayrıca akıllı telefonlar aracılığıyla kontrol edilebileceği açıklandı. Bu uygulama ile paranın sahte olup olmadığı anlaşılacak, tüketici sahtecilikten korunacak. Vergi kaybının ve dolandırıcılığın da önüne geçilecek. Uygulamanın Eylül ayında devreye girmesi planlanıyor.